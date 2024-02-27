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自導自演被蛋襲...新加坡女直播主未等判決「無預警離台」 移民署說重話

「女版晚安小雞」造假遭蛋襲 判決前離台社維法恐罰到「空氣」

聯合報／ 記者張議晨林保光／高雄即時報導

新加坡鄭姓女直播主「kiaraakitty」2月來台，9日在高雄前鎮區直播時，無預警遭女怪客「蛋襲」，引起網路騷動與高雄市府關注，高雄警方查出全案竟是鄭女和薛姓助理「自導自演」，如同「晚安小雞」翻版，警方依社維法送辦，法院昨收案尚未裁罰，因鄭女已搭機離境，即便法院做出裁處，對鄭女也不痛不癢。

據了解，鄭女簽證日期到3月3日，原傳出人在台中，但經移民署證實，她與薛姓助理早在昨天就搭機離境。

案發在9日，警方11日傳薛男到案，後來聯繫上鄭女，鄭直到22日才到分局製作筆錄，卡在文書代收問題，最後確認由鄭的委任律師代收司法文書，警方昨天將全案卷宗移送法院，不過在法院裁罰前，鄭女卻早就搭機離境。

依警方移送法條，鄭女最重可以裁罰3萬元或處3日以下拘留。

若處罰緩，自裁處確定日起，10天內要繳清罰鍰，若經濟狀況不允許，最多可分期3個月，若未繳款，則移送行政執行，但裁處確定日起3個月內若未送執行，則不用移送。

因社維法無強制力，鄭女在法院判決出爐前離台，換言之，鄭女3個月後罰鍰也不用再繳納，即便處拘留，若6個月未執行，也免予執行，損害台灣形象，她等於免負任何責任。

警方調查，暱稱「kiaraakitty」凱蒂的鄭女（32歲），2月持觀光簽證來台，可以在台停留一個月，鄭女挑戰徒步環島，預計在台灣待21天。

本月9日，鄭女在高雄市前鎮區三多三路街頭直播時，突然遭一名婦人無預警砸雞蛋，鄭當時滿臉驚恐，蹲在人行道直呼，「不知那個人為什麼要對她丟雞蛋」，畫面隨著直播放送出去，但鄭女當下卻未報警，此事經網路傳送和媒體報導後，引發警方和市府關注。

高雄警方查出，全案竟是鄭女自導自演，女怪客是與他同行的薛姓男子裝扮，猶如「女版晚安小雞」，警方約談鄭女到案，警方認為鄭女演出傷害高雄治安形象，要求向市民道歉，並依社維法移送高雄地院裁罰。

鄭女「自導自演」一案曝光後，在彰化火車站等車時，透過直播公開道歉並啜泣說，「真的很抱歉，我只是搞娛樂而已，不知道會和小雞搞在一起」。

新加坡籍女直播kiaraakitty自導自演遭蛋襲，昨天無預警搭機離台出境。圖／擷取自kiaraakitty直播畫面
新加坡籍女直播kiaraakitty自導自演遭蛋襲，昨天無預警搭機離台出境。圖／擷取自kiaraakitty直播畫面

晚安小雞 直播主 網路

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