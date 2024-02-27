北市男酒駕騎腳踏車 「拒絕酒測」慘吞4800元罰單

張姓男子酒後騎腳踏車，蛇行被員警攔下，張男不知酒後不能騎腳踏車，選擇拒絕酒測，警方依法開出4800元拒測罰單。

北市中正二分局泉州街派出所員警，日前凌晨1點多巡邏行經汀洲路，發現張男（61歲）騎腳踏車在路上左右搖擺，認定有異上前攔查。

員警發現他有酒味，依法執行酒測，孰料張男稱不知道腳踏車不能酒駕，堅持拒絕酒測，警方尊重他權力，依法開出拒測罰單4800元。

警方表示，腳踏車、電動輔助自行車、微型電動二輪車，及個人行動器具（含電動滑板車、賽格威等），都屬於道交條例中的「慢車」，酒後駕駛慢車仍會觸法。

警方指出，依據道交條例，慢車駕駛人酒駕除處1200元至2400元罰鍰，駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管車輛。

根據同條例規定，若慢車駕駛人拒絕接受酒精濃度測試，處4800元罰鍰。駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管車輛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康