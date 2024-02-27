苗栗警私查女網紅個資被偵辦 同事起底他黑歷史：曾戲弄街友

苗栗縣警察局通霄分局一名曾姓派出所警員，因好奇涉嫌利用警政系統查詢女網紅個資約百筆，經內部調查後報請苗栗地檢署偵辦，昨遭檢方依涉嫌違反個人資料保護法等罪嫌重大，並有勾串共犯、湮滅證據之虞，聲請羈押獲准；曾某也被同事起底，竟是兩年前因當街戲弄街友遭懲處，如今仍不知遵守警律而觸法。

苗栗檢方指出，初步沒有發現曾姓警員蒐集民眾個人資料有整批大量流出，或特定流向的對象，檢方仍將持續進行相關偵辦作為，確保民眾個人資料不受非法份子不當蒐集、利用。

通霄分局內部調查，發現曾男任意查詢女網紅、女同事個人資料約百筆，稱說出於好奇所為，經報請檢察官吳珈維指揮偵辦，辦案人員昨持搜索票搜索曾的住處、辦公處；檢方偵查曾某並無實際公務需求，卻在相關查詢系統，涉嫌虛偽填載具有公務需求，而查詢約百筆民眾個人資料，稍晚向法院聲請羈押獲准。

消息傳出，警界同事均感唏噓不已，直言現在年輕警員常較特立獨行。有同事將他起底指出，曾姓警員警專37期，25歲未婚，前年8月間，他在苑裡分駐所任職期間，在執行巡邏勤務時，出於好玩心理，當街以警用擴音喇叭喊口令，要求一名有精神障礙的街友做出立正、稍息動作，同行女警事後將影片上傳個人IG，網友分享影片後，還遭警告下架，引發爭議。

當時曾男被認定行為失當，嚴重影響警譽，記過1次、調往頭份任職，日前才又被回通霄分局在通霄派出所任職，未料這次卻因好奇女網紅身分背景，利用警用電腦系統查女網紅個資，不僅觸法也讓警界蒙羞。