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鋰電池短路引大火…她充電動自行車釀樓上3死 與房東同列被告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

中壢區民權路二段一棟五層樓透天公寓前年9月9日深夜，該棟2樓鄧姓女住戶使用新買二手充電線，為1樓車庫的電動自行車充電，因鋰電池內部短路失控引燃大火，造成3樓蔣姓婦人及4樓的廖姓、楊姓母子逃生不及死亡。桃園地檢署偵結，將57歲鄧女租客以及彭女、羅男2名房東均以過失致死罪嫌起訴。出售二手充電線的杜姓男子同涉過失致死罪嫌另案調查中。

起訴事實指出，承租中壢區民權路二段巷內五層樓公寓二樓的鄧姓女子，日常工作以FOREVER U-14電動自行車代步，每天習慣晚間9點下班後，便將充電線插在1樓插座充點，等到翌日上班前才拔除插頭，案發前6天由於一直無法正常充電，鄧女於是委託莫姓義子協助購買新的充電線，並於火災發生前3個多小時，當晚8點充電。

案發當晚11點31分，停在該棟公寓1樓車庫的電動自行車，因鋰電池內部短路引發熱失控起火，對門蔡姓鄰居聽見爆裂聲後，又聽到2樓住戶呼救，立刻向119求救，1樓房客則由防火巷逃生，消防員到場分別將3樓陽台發現的蕭姓婦人、4樓臥室發現的廖婦及楊男母子緊急送醫，不過先後因多重器官衰竭或呼吸衰竭死亡。

房東彭女、羅男於偵查時供稱，多年前購屋時已知這棟五層公寓是由2層樓增建至5樓，當時陽台違規外推，購入後加裝鐵窗；市府建管處也證稱，該棟公寓自原合法二層建物垂直增建三層樓，2018年9月3日認定違章建築，由於陽台外推又加裝鐵窗、頂樓加蓋等四周封閉的結構，影響逃生且違反建築法，當時通知所有權人改善。

檢方認為，房東彭女、羅男所為觸犯過失致人於死罪嫌、2樓鄧姓女住戶觸犯過失致死及失火等罪嫌，依法提起公訴

中壢區民權路二段巷弄一棟五層樓公寓前年9月9日深夜發生火警，原來是2樓鄧姓女住戶在1樓充電的電動自行車釀災，造成3、4樓住戶3人死亡，桃園地檢署偵結，將鄧女及房東彭女、羅男依過失致死罪起訴，另出售二手充電線的杜姓男子同依過失致死罪偵辦中。記者陳恩惠／翻攝
中壢區民權路二段巷弄一棟五層樓公寓前年9月9日深夜發生火警，原來是2樓鄧姓女住戶在1樓充電的電動自行車釀災，造成3、4樓住戶3人死亡，桃園地檢署偵結，將鄧女及房東彭女、羅男依過失致死罪起訴，另出售二手充電線的杜姓男子同依過失致死罪偵辦中。記者陳恩惠／翻攝
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公寓 過失致死 電動自行車

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