快訊

亞尼克連收6間！董事長急滅火：營運良好 將再設40台YTM

C919低價搶市場 波音、空巴備戰 官媒：3強鼎立路漫長

必要時驅離陸海警船？ 陳建仁未正面回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸船翻覆事件 洪秀柱酸綠營「蓋頭鰻」挨告

聯合報／ 記者房荷庭鄭媁／台北即時報導

陸方「三無船舶」進入我方禁、限制水域遭取締翻覆釀2死，民進黨籍雙北市議員黃淑君、林延鳳及陳乃瑜認為，國民黨前主席洪秀柱發言倒因為果，侮辱海巡單位，兩人今赴台北地檢署告發洪秀柱涉犯刑法第310條誹謗罪嫌。

洪秀柱21日在臉書發文表示，綠營政客為了鞏固權位，屢屢挑釁中國大陸，刻意隱埋真相，形容綠營蓋頭鰻、不知死活，並呼籲行政院長陳建仁、海委會主委管碧玲必須面對並解決問題。

黃淑君表示，洪秀柱的對外發言相當具有代表性，但是她對本次海巡事件所為的發言，相當失去主權意識，還形容我方政府「蓋頭鰻」，她已檢據洪的臉書貼文作為告發證據。

林延鳳表示，近來三無船舶違法越界是因，洪秀柱的發言倒因為果，傷害台灣民主，屬於認知作戰。她說，洪秀柱與大S前夫汪小菲同台直播，建議洪加入演藝圈。

大陸漁船翻覆意外風波延燒，國民黨前主席洪秀柱今天回應表示，對於海巡官兵的辛勞她一向敬佩，但她認為，「將帥無能累死三軍」是該起事件核心問題。

民進黨籍雙北市議員黃淑君（左）及林延鳳（右）今赴台北地檢署告發洪秀柱涉犯刑法第310條誹謗罪嫌。記者房荷庭／攝影
民進黨籍雙北市議員黃淑君（左）及林延鳳（右）今赴台北地檢署告發洪秀柱涉犯刑法第310條誹謗罪嫌。記者房荷庭／攝影

國民黨 洪秀柱 海巡

延伸閱讀

評陸船翻覆案 洪秀柱：將帥無能累死三軍

汪小菲證實今年再婚台網紅：買大鑽戒 同框洪秀柱「兒媳婦」羞露面

汪小菲證實今年再婚台網紅：買大鑽戒 同框洪秀柱「兒媳婦」羞露面

汪小菲證實今年娶台灣網紅！大S回應超大器

相關新聞

陸船翻覆事件 洪秀柱酸綠營「蓋頭鰻」挨告

陸方「三無船舶」進入我方禁、限制水域遭取締翻覆釀2死，民進黨籍雙北市議員黃淑君、林延鳳及陳乃瑜認為，國民黨前主席洪秀柱發...

批人搭檔參選總統「浪費國家資源」 李進勇、莊瑞雄挨告不起訴

共和黨主席周克琦與曾被列名十大槍擊要犯的藍信祺，去年搭檔連署參選總統，遭中選會主委李進勇批「浪費國家資源」，提告李、莊涉...

王育敏、羅智強4人批蘇嘉全到印尼謀私利 二審逆轉免賠理由曝光

立委王育敏、羅智強、台北市議員游淑慧、國民黨文傳會副主委黃子哲4年前開記者會指控時任總統府秘書長蘇嘉全、前立委蘇震清私下...

張淑娟痛批周玉蔻、蔡玉真「黑心媒體人」：學霸拿社會資源糟蹋人

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟與國民黨前秘書長蔣孝嚴「滾床單」被訴，法院今天傳喚證人戴芝蕙作證。張女庭...

侵害53電視頻道著作權 安博盒子負責人判4年賠1.3億

號稱一次購買、終身看免錢的知名網路電視盒「安博盒子」，因涉嫌盜取多達18家電視台共53個頻道訊號，供購買安博盒子的民眾免...

味王董事長代付老闆醫療費1420元請款挨告 北檢偵結不起訴

味王董事長、水果貿易商「大洋僑果」負責人陳清福於2018年間，代大洋僑果實際老闆頴川建（本名陳建忠）至台大醫院諮詢並代付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。