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陸船翻覆事件 洪秀柱酸綠營「蓋頭鰻」挨告
陸方「三無船舶」進入我方禁、限制水域遭取締翻覆釀2死，民進黨籍雙北市議員黃淑君、林延鳳及陳乃瑜認為，國民黨前主席洪秀柱發言倒因為果，侮辱海巡單位，兩人今赴台北地檢署告發洪秀柱涉犯刑法第310條誹謗罪嫌。
洪秀柱21日在臉書發文表示，綠營政客為了鞏固權位，屢屢挑釁中國大陸，刻意隱埋真相，形容綠營蓋頭鰻、不知死活，並呼籲行政院長陳建仁、海委會主委管碧玲必須面對並解決問題。
黃淑君表示，洪秀柱的對外發言相當具有代表性，但是她對本次海巡事件所為的發言，相當失去主權意識，還形容我方政府「蓋頭鰻」，她已檢據洪的臉書貼文作為告發證據。
林延鳳表示，近來三無船舶違法越界是因，洪秀柱的發言倒因為果，傷害台灣民主，屬於認知作戰。她說，洪秀柱與大S前夫汪小菲同台直播，建議洪加入演藝圈。
大陸漁船翻覆意外風波延燒，國民黨前主席洪秀柱今天回應表示，對於海巡官兵的辛勞她一向敬佩，但她認為，「將帥無能累死三軍」是該起事件核心問題。
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