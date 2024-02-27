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首件「法官關說法官」枉法裁判案 前審判長高明哲二審再獲無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣高等法院前法官高明哲。圖／聯合報系資料照片
台灣高等法院前法官高明哲。圖／聯合報系資料照片

最高法院前法官蕭仰歸為被控肇事逃逸的兒子蕭賢綸關說司法，蕭賢綸二審逆轉判無罪，承審案件的審判長、台灣高等法院前法官高明哲被依枉法裁判罪起訴，成為檢察官以此罪名起訴法官首案；高明哲一審無罪，案件上訴，台灣高等法院二審今駁回檢方上訴，維持一審判決，高明哲再獲判無罪，可上訴。

蕭賢綸2008年10月開車撞傷機車騎士，導致機車又後視鏡被撞壞，而蕭被檢方指控未停車就離去，依肇事逃逸罪嫌起訴，基隆地方法院一審判蕭賢綸有期徒刑6月，緩刑2年。

檢方指控，蕭賢綸爭無罪，就緩刑判決提上訴，高院受命法官高玉舜（現任司法院司法行政廳廳長）認為一審判決無違誤，不過，審判長高明哲（67歲）卻因與蕭仰歸知交，接受關說、枉法裁判，主張蕭賢綸無罪，合議庭後來判蕭賢綸無罪，因檢方未上訴無罪確定。

一審判決指出，枉法裁判須以故意不依法律規定而為裁判作前提，高明哲向高玉舜提及蕭賢綸是蕭仰歸兒子，未違反審判獨立、枉法裁判犯意；高玉舜原製作上訴駁回的判決，僅能證明她自由心證評價證據的結果與高、林不同，不能以二者相異就推論是關說。

一審認為，檢方主張身為審判長的高明哲既見受命法官高玉舜已完成判決稿，「理應採用」，竟捨此不為，可徵「違背良心、循私裁判」，這種論點與合議制的設計本意相差甚遠，難以採認，依無罪推定原則判決高無罪。

檢方不服上訴，高院二審開庭時，高明哲仍堅持自身清白，認為檢方上訴無理由，且稱自己為案子暴瘦11公斤，身心俱疲；他說，他和蕭仰歸當初因同學會碰面、餐敘，也有其他人在場，並非關說場合，且蕭仰歸從未向他提及兒子的案件，他只有在案件開庭前於走廊向高玉舜提到「今天被告是蕭仰歸的兒子」，僅此而已，沒有關說。

高明哲說，他沒有枉法裁判的犯意，客觀上只是表示評議意見，不構成枉法裁判的要件，評議肇逃案因他的意見和高玉舜不同，於是各寫一份判決，再請陪席法官林洲富擇一簽名，且林洲富看過卷證，才會出現2比1投票的結果，部分供述高玉舜恐怕時間錯置。

裁判 關說

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