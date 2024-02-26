老船長保外醫治1個月病故 兒批「人命不如阿扁」

曾因偷渡客溺斃案在巴拿馬被判刑入獄的「順維輪」前船長端木惟鍇，上月24日因病由台北監獄送醫，本月23日不治，端木惟鍇兒子端木龍飛批矯正署對待父親不如前總統陳水扁；矯正署表示，端木惟鍇的保外醫治准駁依醫療專業意見核處。

矯正署表示，端木惟鍇2018年4月13日入監執行，期間因慢性病定期看診服藥，健康大致穩定；2023年時，端木惟鍇因病情變化兩度戒護住院治療後返監，台北監獄於是加強觀察他的病況變化，適時提供醫療協助。

矯正署說，端木惟鍇2024年1月24日因呼吸疾患，戒送桃園醫院急診、轉加護病房住院治療，台北監獄依醫囑及病況評估已符合保外醫治規定，分別在2024年1月26日、2月5日主動聯繫家屬辦理手續，家屬在2月7日辦妥具保手續。

矯正署表示，端木惟鍇的保外醫治作業完全依照醫療專業意見核處，所作成的准駁決定，也不是單就罪名、刑期或與被害人有無和解等作為唯一的判斷依據。

端木惟鍇在巴拿馬涉訟，後來雖經國內人士營救，於2008年69歲時獲遣送返台，但又在2018年突然再被法院通知入獄執行剩餘刑期；上個月24日，端木惟鍇因病由台北監獄送醫，這個月23日以85歲高齡去世。