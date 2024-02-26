恆春警執法過當黑歷史遭起底 曾嗆民眾：「呷慶記」

屏東縣恆春警分局建民派出所詹姓警員，2月16日查緝機車竊盜案時，涉以警棍痛擊竊嫌蔡男腹部釀死案，檢方認詹男使用警械過當，依傷害致死罪將詹男聲押獲准。

警界退休球評石明謹今臉書發文，2020年他就批評過詹在新北中和執法粗暴過程，提醒「不正視問題，警察的名譽也隨之掃地」；前立委邱顯智也發文指出，詹姓員警在中和分局踹頭案中，回嗆民眾「請你呷慶記」的員警，這一次則是搞出人命。

石明謹發文，「這篇文章還不到4年，沒想到文章中的員警，調任屏東，就在昨天動用私刑打死人。」當時寫這篇文章後，接到好幾年沒聯絡的研究所同學電話，對方說XXX（中和某長官）問能不能把文章撤下來，說這幾位同仁平常很認真，績效很好，破了很多案子。

石明謹發文提到，現在還能看到這篇文章，表示他當時沒有答應，只回對方「在黑社會裡也有很認真在暴力討債，也有績效很好的，但還是黑社會」。中和踹頭案結果，因為跟家屬達成和解，以執勤時有「心理壓力」，無法控制情緒，並非真有傷害、恐嚇意圖，被地檢署不起訴處分。

石明謹發文說，不正視問題，把罪犯當英雄，最後死了一個無辜的竊賊（偷機車罪不致死），那個號稱認真的警察將不再是警察（這次恐怕難逃法網），警察的名譽也隨之掃地。

前立委邱顯智也在臉書發文說，恆春分局詹姓員警疑動用私刑毆打蔡姓嫌犯致死，遭法院收押禁見。這名員警也是2020年4月，中和分局踹頭案中，回嗆民眾「請你呷慶記」的員警，這一次，則是搞出人命。

邱顯智發文說，當時他跟台權會召開記者會，要求中和分局必須回應社會的質疑，徹底調查何以警員對已遭制伏在地的少年腳踹頭部、嗆發聲制止的民眾吃慶記。事後，中和分局調查報告完全未回應各界質疑，且於報告出爐2日後，新北市警局局長陳檡文居然大剌剌的前往中和分局國光所，慰問踹頭案的員警。（這樣的局長還高升警大校長）