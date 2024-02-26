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恆春警執法過當黑歷史遭起底 曾嗆民眾：「呷慶記」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣恆春警分局建民派出所詹姓警員，2月16日查緝機車竊盜案時，涉以警棍痛擊竊嫌蔡男腹部釀死案，檢方認詹男使用警械過當，依傷害致死罪將詹男聲押獲准。

警界退休球評石明謹今臉書發文，2020年他就批評過詹在新北中和執法粗暴過程，提醒「不正視問題，警察的名譽也隨之掃地」；前立委邱顯智也發文指出，詹姓員警在中和分局踹頭案中，回嗆民眾「請你呷慶記」的員警，這一次則是搞出人命。

石明謹發文，「這篇文章還不到4年，沒想到文章中的員警，調任屏東，就在昨天動用私刑打死人。」當時寫這篇文章後，接到好幾年沒聯絡的研究所同學電話，對方說XXX（中和某長官）問能不能把文章撤下來，說這幾位同仁平常很認真，績效很好，破了很多案子。

石明謹發文提到，現在還能看到這篇文章，表示他當時沒有答應，只回對方「在黑社會裡也有很認真在暴力討債，也有績效很好的，但還是黑社會」。中和踹頭案結果，因為跟家屬達成和解，以執勤時有「心理壓力」，無法控制情緒，並非真有傷害、恐嚇意圖，被地檢署不起訴處分。

石明謹發文說，不正視問題，把罪犯當英雄，最後死了一個無辜的竊賊（偷機車罪不致死），那個號稱認真的警察將不再是警察（這次恐怕難逃法網），警察的名譽也隨之掃地。

前立委邱顯智也在臉書發文說，恆春分局詹姓員警疑動用私刑毆打蔡姓嫌犯致死，遭法院收押禁見。這名員警也是2020年4月，中和分局踹頭案中，回嗆民眾「請你呷慶記」的員警，這一次，則是搞出人命。

邱顯智發文說，當時他跟台權會召開記者會，要求中和分局必須回應社會的質疑，徹底調查何以警員對已遭制伏在地的少年腳踹頭部、嗆發聲制止的民眾吃慶記。事後，中和分局調查報告完全未回應各界質疑，且於報告出爐2日後，新北市警局局長陳檡文居然大剌剌的前往中和分局國光所，慰問踹頭案的員警。（這樣的局長還高升警大校長）

邱顯智發文說，警局調查報告指出，在場執勤的四名員警，秘錄器都沒有開啟（即便有前檢察官指出，其中一位員警胸前有綠色光點，疑似有開啟）而警車的行車記錄器剛好面對另一個方向，因此也沒有錄到案發情況，質言之，完全沒有畫面。在這樣的包庇縱容之下，詹姓員警此次搞出了命案，可以說，警政高層面對員警濫權縱容的態度，難辭其咎。當然，毫無意外的，此次秘錄器也剛好都沒開。

屏縣恆春警分局建民派出所詹姓員警以警棍壓制蔡姓竊嫌後帶回派出所，蔡因胰臟破裂倒地，警方CPR緊急送醫仍不治。圖／警方提供
屏縣恆春警分局建民派出所詹姓員警以警棍壓制蔡姓竊嫌後帶回派出所，蔡因胰臟破裂倒地，警方CPR緊急送醫仍不治。圖／警方提供

警察 邱顯智

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