屏東縣議員被控賄選 屏檢提當選無效一、二審都吞敗

屏東縣楊姓女村長被控替縣議員王景山買票，檢方因而提起王當選無效之訴，地院判決王勝訴，屏檢不服上訴，高等法院高雄分院宣判，合議庭認定王景山賄選罪證不足，駁回檢方上訴，王當選有效定讞。

檢方當時調查，九如鄉楊姓女村長於2022年11月14日下午，涉嫌以每票500元或1000元價格，向徐姓男子等人買票，要求徐等人投票支持王。

檢方查辦後，認為楊女買票行為應經王景山授意，王應知情，楊被依妨害投票罪起訴，並經屏東地院判刑，案件已上訴高雄高分院。王景山部分，檢方認為楊女賄選王應知情而容認，依法提起當選無效之訴。

屏東地院審理時，王景山辯稱，楊女當時是同額競選，任內就常以領村長事務費，資助經濟困難村民，她交付給李姓男子的3000元及葉姓女子的2000元，是家人過世不久的慰問金，具有奠儀性質，雙方沒有對價關係。

屏東地院認為，楊女雖有要求選民支持王景山，但該筆金錢有其他用途，只是交付選民過程中，同時提及選舉事宜甚至請求投票支持王景山。

法官認為，楊女交付徐男的金錢，王景山事前並不知情，且現金是楊女自掏腰包，並非由王提供，因楊女賄選行為無法證明為王景山授意或知情而予以容認，判決當選有效。