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影／3同事惡作劇後製影像假開槍畫面 中市警方查獲全送辦
3名同事無聊好玩惡作劇被逮，署名建翔男子2月24日在網路社群「抖音」上傳一段標題為「台中日常 內容疑行車糾紛 男子持類似鎮暴槍朝自小客車射擊」影音，台中清水警分局與台中市警局刑大科偵隊調查，鎖定影片中地點與3名涉案對象，今天在台中市梧棲區台灣大道迅速查獲3名男子。
經警方初步調查，3名犯嫌都是梧棲區某公司技術人員同事，他們說向警方供稱只是一時好玩惡作劇行為，由3人分工拍攝後上傳抖音社群網路，經警方檢視原始影片，並未發現持有槍械等違禁物品。
影片資料經過加入槍聲後製而成，影片經公開散播，已造成民眾恐慌，嚴重擾亂社會秩序，符合散布假訊息「惡」、「假」、「害」三構成要件，警詢中3名犯嫌均坦承犯行，全案依違反社會秩序維護法移請裁處。
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