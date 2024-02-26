影／3同事惡作劇後製影像假開槍畫面 中市警方查獲全送辦

3名同事無聊好玩惡作劇被逮，署名建翔男子2月24日在網路社群「抖音」上傳一段標題為「台中日常 內容疑行車糾紛 男子持類似鎮暴槍朝自小客車射擊」影音，台中清水警分局與台中市警局刑大科偵隊調查，鎖定影片中地點與3名涉案對象，今天在台中市梧棲區台灣大道迅速查獲3名男子。

經警方初步調查，3名犯嫌都是梧棲區某公司技術人員同事，他們說向警方供稱只是一時好玩惡作劇行為，由3人分工拍攝後上傳抖音社群網路，經警方檢視原始影片，並未發現持有槍械等違禁物品。