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錢櫃女員工誤把酒精當額溫槍 里長雙眼被噴求償502萬結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市大安區臥龍里長邱奕承4年前到錢櫃KTV唱歌，被黃姓女服務生誤拿酒精噴雙眼，造成他眼睛嚴重灼熱疼痛，診斷為角膜炎、視力下降至0.8等，他向黃女、錢櫃求償502萬餘元，一審判錢櫃、黃女連帶賠償3萬8千餘元，另錢櫃得再支付同額的懲罰性賠償金，共計7萬7282元；邱提上訴，請求再賠償剩餘的495萬餘元，台北地方法院二審駁回上訴，維持一審判決，仍可上訴。

邱奕承2020年4月15日凌晨1時許到錢櫃SOGO店消費，黃女誤將左手拿的酒精瓶當作額溫槍，朝邱的額頭按壓，導致酒精噴濺入邱的雙眼，邱當下感到嚴重灼熱疼痛，診斷有角膜炎、雙眼瀰漫性角膜炎、乾性角結膜炎、視力下降至0.8等傷害；黃女被依過失傷害罪判拘役45日，得易科罰金定讞。

民事部分，邱主張已支出醫療費用10萬餘元，且為求積極有效治癒雙眼，未來需每月以自體血液萃取的生長因子治療2年，單次診療費1萬5千元，共得花36萬元。

邱指出，他每月薪資4萬5千元，事故後勞動能力減損9%，直到退休共損失99萬餘元，再加上人工淚液、交通費用、精神慰撫金等，請求錢櫃、黃女應連帶配賠償251萬餘元，另錢櫃須再支付懲罰性賠償251萬餘元，共計502萬餘元。

錢櫃表示，公司已盡力監督員工執行防疫政策，有相關防疫手冊，更拍影片教導員工替消費者測量體溫、引導消毒手部，公司沒有過失；另邱罹患乾眼症恐因自身體質、用眼習慣、雷射手術、工作及女友相處壓力、失眠所致，與事故沒有關聯性，且自體血液萃取的生長因子也非必要性醫療支出。

一審根據診所病歷、台北榮總鑑定報告等，認為黃女誤噴酒精造成邱角膜炎，而邱在事故前已有乾眼症狀，其餘傷害無法認定與誤噴酒精有因果關係；黃女誤噴酒精確實有過失，而錢櫃也有監督的過失，應連帶賠償邱醫藥費、精神慰撫金共3萬8640元。

另錢櫃疏未選任審慎的員工替消費者量測體溫，事故發生後未立即提供大量生理食鹽水或清水沖洗，降低邱受傷程度，判錢櫃應賠償3萬8640元懲罰性賠償金，邱合計獲賠7萬7280元。

邱不服判決提上訴，要求錢櫃、黃女再賠償剩餘的495萬餘元，二審指出，依邱事故當天和3日內的就醫紀錄，僅能認定邱受有角膜炎的傷害，另無法認定乾眼、脫髮等症狀與事故有關，駁回邱的上訴，維持一審判決，本案僅得以適用法規顯有錯誤為理由提上訴。

台北市大安區臥龍里長邱奕承。圖／聯合報系資料照片
台北市大安區臥龍里長邱奕承。圖／聯合報系資料照片
錢櫃。圖／聯合報系資料照片
錢櫃。圖／聯合報系資料照片

酒精 錢櫃

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