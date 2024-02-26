快訊

理科太太涉個資法出庭 指前夫「演戲裝可憐」還盜用她3萬美元

黃國昌2年後必辭立委參選百里侯 新北是選項、北市留給「她」

國會外交主導權之爭延伸至民主基金會 韓國瑜能任董座嗎

影／理科太太涉個資法出庭 反咬前夫：他離婚後還盜用我3萬美元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

本名陳映彤的「理科太太」2021年與「理科先生（John）」結束婚姻，訴訟期間提供對方醫療資料給法院依個資法起訴，台北地院今天開庭，「理科太太」表示，律師不可能讓她作違法的事，還說前夫盜用她的錢決定提告。

「理科太太」出庭前辯稱，檢察官講說她將有憂鬱症的資料傳給法官，「除非對方想要隱匿資料」，她相信法官會公正審判。

「理科太太」說，因為全部法律文件一定是律師寫、律師準備再由她簽名，她相信律師絕對不可能讓她做出違法的事情。

她說，她也是第一次看到有人在家事法庭提出資料結果被告，她不覺得自己犯法，而且家事法庭是不公開的；她說，夫妻倆早就離婚，剩下是財產的事，稱前夫離婚1年多還一直盜用她的錢。

「理科太太」說，她看過前夫在演戲裝可憐、裝好人，離婚1年多，前夫還繼續盜用她美國帳戶的電子支票用來繳水電、瓦斯、房屋稅，她因為少了3萬美元，才發現前夫提前付了2期的房屋稅　因此決定對前夫提告。

2021年12月17日「理科太太」與前夫調解離婚，但有關夫妻剩餘財產分配仍在法院審理中，檢方指控，陳女未經男方同意，取得陳姓醫療人員出具記載有男方病史、用藥資料的紙條，2022年8月18日將資料法作為訴訟用。

檢方偵辦時，陳姓醫療人員否認傳遞個資給「理科太太」是為訴訟的目的，「理科太太」違背男方意願、逾越蒐集個資目的，觸犯違法利用他人特種個資罪，將「理科太太」起訴。

「理科太太」今天出庭。記者王聖藜／攝影
「理科太太」今天出庭。記者王聖藜／攝影

個資 律師 理科太太

延伸閱讀

離婚之前人人平等 專職律師揭人們選擇結束婚姻最常見原因

才宣告離婚！PEETA葛格突酸前妻「好想拆穿你」 Alisa：不要想太多

才剛辦完婚禮！作家H閃電離婚陳珮甄「煎熬真相曝光」

才剛辦完婚禮！作家H閃電離婚陳珮甄「煎熬真相曝光」

相關新聞

影／理科太太涉個資法出庭 反咬前夫：他離婚後還盜用我3萬美元

本名陳映彤的「理科太太」2021年與「理科先生（John）」結束婚姻，訴訟期間提供對方醫療資料給法院依個資法起訴，台北地...

政風科員留職停薪竟成網紅做直銷 賺近百萬被檢舉閃辭

雲林縣府政風處預防科吳姓科員去年底以照顧外公為由申請留職停薪獲准，卻在期間從事護膚美容、直銷工作被檢舉，她在臉書跟IG分...

高爾夫球場違約找外包商替果嶺換草 美麗華確定要賠600萬

曾風光舉辦台灣裙襬搖搖LPGA國際高爾夫球賽事的美麗華球場，因大量解雇美麗華公司暨子公司企業工會幹部，2018年工會發動...

胞姊缺業績狂用弟名義辦門號 弟怒告拒和解還索賠200萬

在電信公司擔任直營店長的陳姓女子私下以胞弟陳男名義辦新門號及承接多組舊門號，陳男收到帳單，才知道姊姊盜用他的身分資料，氣...

85歲老船長命危送醫都不得交保 家屬氣憤：將申請國家賠償

四維航運公司所屬、巴拿馬註冊的「順維輪」前船長端木惟鍇，2003年因一起偷渡客溺斃案被巴拿馬判刑，經營救返國，以79歲高...

雲林政風人員請侍親假涉直銷月入數十萬 廉政署：配合縣府調查中

雲林縣政府吳姓政風處人員今遭爆料，去年底以侍親假申請留職停薪後，涉經營直銷。吳女參與的直銷公司在臉書貼出，吳女1月份月收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。