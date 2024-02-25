上下樓鄰居長期積怨 門前大打出手「互告法庭繼續吵」…法官通通判刑

桃園一名簡姓男子及柳姓男子為上下樓鄰居，雙方因居住問題長期起糾紛，積怨已久，日前上午2人竟在家門前大打出手，簡男甚至持板手毆打柳男的頭胸。事後雙方氣得互告，連開庭時還在吵架，更別說是和解，最終2人皆依犯傷害罪處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元

判決書指出，簡男及柳男長期感情不睦，前年10月25日上午，2人又在家門前吵架，進而引發肢體衝突，柳男先是徒手推擠拉扯簡男，並毆打他的左肩，隨後簡男為了反擊，在雙方推擠拉扯時手持一支金屬製的T型扳手，猛敲柳男的頭部、胸部，造成柳男頭部鈍傷、胸部挫傷，簡男則左側肩膀挫瘀傷、右側手部擦傷。

事後雙方互告，開庭時2人皆矢口否認傷害犯行，簡男辯稱「我拿金屬製T型扳手是為了防身，我沒有主動攻擊柳男，是他往我身上撲並環抱住我，我就會掙扎，可能是這樣去敲到他的頭」；柳男則辯稱「我沒有打簡男的左肩膀，是他持鐵器朝我頭部毆打，我無力反擊」。

但法官認為，簡男手持的金屬T型扳手長約28公分、質地堅硬且具有相當重量，過程中2人激烈扭打，簡男已預見扳手可能會造成柳男受傷，但仍心生不滿而未考顧後果，可知簡男對於行為可能造成他人受傷並未違反本意，主觀上具有傷害之不確定故意。而柳男在扭打過程造成簡男傷痕，並非如他所辯是單純一方挨打、毫無動手及反擊，雙方因細故積怨甚深，衡情彼此有來有往、相互推擠拉扯的機率極高。

因此法官審酌，2人是上下樓鄰居，竟不思以理性、平和方式處理糾紛，反出手推擠拉扯、進而相互傷害，考量被告2人犯後均否認犯行，始終指謫對方，毫無反省自己的不當行為，難認有悔悟之意，犯後態度非佳，簡男雖有調解意願，但柳男堅持拒絕，最終2人依犯刑法傷害罪各處3月，得易科罰金9萬元。可上訴。