快訊

獨／國民黨立委閉門投票 願意禮讓民眾黨一席召委

柬浦寨逮3台灣人涉運毒 刑事局指2人是詐欺通緝、查是否走私來台

柬浦寨逮3台灣人涉運毒 刑事局指2人是詐欺通緝、查是否走私來台

上下樓鄰居長期積怨 門前大打出手「互告法庭繼續吵」…法官通通判刑

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名簡姓男子及柳姓男子為上下樓鄰居，雙方因居住問題長期起糾紛，積怨已久，日前上午2人竟在家門前大打出手，簡男甚至持板手毆打柳男的頭胸。事後雙方氣得互告，連開庭時還在吵架，更別說是和解，最終2人皆依犯傷害罪處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元

判決書指出，簡男及柳男長期感情不睦，前年10月25日上午，2人又在家門前吵架，進而引發肢體衝突，柳男先是徒手推擠拉扯簡男，並毆打他的左肩，隨後簡男為了反擊，在雙方推擠拉扯時手持一支金屬製的T型扳手，猛敲柳男的頭部、胸部，造成柳男頭部鈍傷、胸部挫傷，簡男則左側肩膀挫瘀傷、右側手部擦傷。

事後雙方互告，開庭時2人皆矢口否認傷害犯行，簡男辯稱「我拿金屬製T型扳手是為了防身，我沒有主動攻擊柳男，是他往我身上撲並環抱住我，我就會掙扎，可能是這樣去敲到他的頭」；柳男則辯稱「我沒有打簡男的左肩膀，是他持鐵器朝我頭部毆打，我無力反擊」。

但法官認為，簡男手持的金屬T型扳手長約28公分、質地堅硬且具有相當重量，過程中2人激烈扭打，簡男已預見扳手可能會造成柳男受傷，但仍心生不滿而未考顧後果，可知簡男對於行為可能造成他人受傷並未違反本意，主觀上具有傷害之不確定故意。而柳男在扭打過程造成簡男傷痕，並非如他所辯是單純一方挨打、毫無動手及反擊，雙方因細故積怨甚深，衡情彼此有來有往、相互推擠拉扯的機率極高。

因此法官審酌，2人是上下樓鄰居，竟不思以理性、平和方式處理糾紛，反出手推擠拉扯、進而相互傷害，考量被告2人犯後均否認犯行，始終指謫對方，毫無反省自己的不當行為，難認有悔悟之意，犯後態度非佳，簡男雖有調解意願，但柳男堅持拒絕，最終2人依犯刑法傷害罪各處3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

桃園地方法院。記者周嘉茹／攝影
桃園地方法院。記者周嘉茹／攝影

傷害罪 桃園 鄰居

延伸閱讀

實踐男大生不滿被開除體育室工讀職 女教師遭痛毆、頭部鈍挫傷

影／賣場購物起糾紛 新北女飆罵警還咬人 判拘役25日

女子與閨密吵架 竟夥夫網路散布她性愛影片

88槍擊案判決出爐…王文宗涉藏人犯判6月 謝龍介：背後官商勾結

相關新聞

挪10億公款租豪車飛機 台中銀行董座王貴鋒、超跑達人周哲男遭押

台中商銀董事長王貴鋒涉嫌與台中銀保險經紀人公司現任董事長賴麗姿、超跑達人周哲男挪用10億元公款。新北地檢署依違反銀行法將...

伸狼爪「摸尿尿地方」 猥褻男、女童多達19次…法院判決才藝教師慘了

屏東縣某才藝訓練中心一名老師竟利用上課時對多名男、女學童伸狼爪，全案經一名學童在洗澡時告訴媽媽後才曝光，經調查有至少6名...

上下樓鄰居長期積怨門前大打出手 互告法庭繼續吵…法官通通判刑

桃園一名簡姓男子及柳姓男子為上下樓鄰居，雙方因居住問題長期起糾紛，積怨已久，日前上午2人竟在家門前大打出手，簡男甚至持板...

每月補償數百元綁護理師2年 她離職還被追討萬元違約金

高雄賴姓護理師和義大大昌醫院簽約二年，賴女可獲2萬元「久任津貼」，賴女未滿2年就離職，反被院方追討2萬元久任津貼跟1萬元...

警舉發紅燈迴轉罰1900元 騎士自認綠燈左轉 法官不挺

基隆市林姓男子從東明路的小巷騎機車到巷口，停等東明路號誌變紅燈時，自認綠燈左轉東明路，但被警員舉發紅燈迴轉收1900元紅...

小學校長買夾娃娃機當獎勵 「舊機代新品」涉圖利判囚

前屏東縣瑞光國小校長王英明採購2部夾娃娃機，用於鼓勵學生爭取榮譽，卻被控違反採購程序，一審判4年，二審推翻屏東地院見解，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。