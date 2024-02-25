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伸狼爪「摸尿尿地方」 猥褻男、女童多達19次…法院判決才藝教師慘了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣才藝訓練中心一名老師竟利用上課時對多名男、女學童伸狼爪，全案經一名學童在洗澡時告訴媽媽後才曝光，經調查有至少6名學童受害，有學童甚至說出後感到很害怕，全身顫抖、摳自己的手，深怕被狼師罵。法院調查，犯罪次數達19次，這名狼師犯刑法224條強制猥褻罪判處6年3月，全案可上訴。

縣府教育處表示，這名才藝訓練中心未立案，以個人名義對外招生授課，事發後，縣府已經命其停辦被裁處五萬元罰鍰並公告。

判決指出，這名狼師趁著上課，對男、女學童伸狼爪，趁著上課指導學生時，跨坐在學生後方，摸學童「尿尿地方」，若是女學生甚至上下其手，學童感到不舒服，但又害怕說出來後會被罵。全案經一名學童時在洗澡時告訴媽媽曝光，檢警追查還有多名學童受害。

判決指出，有被害學童說，上課時老師坐在他後面，「手伸進褲子摸我尿尿地方，應該有1到2分鐘，且他的手已在動，我嚇到了」，老師每次都會摸，摸固定位置。

對於老師伸狼爪，學童說，感到很不舒服，想要把手撥開或推開，因為他是老師，「我會害怕」所以沒有跟別人說。也有學童在描述此事，一開始不敢說，說出後全身顫抖、摳自己的手，深怕被罵，有學童出庭作證時還一度哭泣。

合議庭審理後，狼師對男女學童強制猥褻犯19罪，為逞私慾，利用上課指導學習才藝的機會強制猥褻學童，漠視他人身體自主權，嚴重折損為人師表形象，辜負學生家長信任，影響學童身心健康與人格健全發展，惡性非輕，且犯後僅承認部分客觀行為，判處6年3月，全案可上訴。

屏東縣一名才藝班老師對國小學童伸狼爪，全案經一名學童在洗澡時告訴媽媽後才曝光，屏東地院審理後，這名狼師犯刑法224條強制猥褻罪判處6年3月，全案可上訴。示意圖。圖／報系資料照
屏東縣一名才藝班老師對國小學童伸狼爪，全案經一名學童在洗澡時告訴媽媽後才曝光，屏東地院審理後，這名狼師犯刑法224條強制猥褻罪判處6年3月，全案可上訴。示意圖。圖／報系資料照

屏東縣 才藝 狼師 猥褻

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