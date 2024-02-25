快訊

台積熊本廠釋工作名額就秒殺 外派員工揭福利、職場文化

《繁花》寶總吃上海菜是鄉愁 商場上為何要靠粵菜撐場？

台積熊本廠食堂徵人「月收10萬」包吃包住？ 內行發聲：大家都搞錯了

影／好貴的燒酒雞！工人酒駕醉茫停路中央睡1小時遭移送

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名54歲石姓工人自稱只吃了燒酒雞，18日清晨開車路過蘆洲區柳堤公園，直接停在馬路中央睡著，足足睡了1小時才被巡邏員警發現，酒測值超標涉嫌公共危險罪，可處3年以下徒刑得併科30萬元以下罰金，加罰12萬元以下、吊扣駕照和牌照1至2年。

蘆洲警分局三民派出所警員王碩鵬、林德龍，18日清晨5時許巡邏發現1輛汽車，未熄火停在蘆洲區光明路中央，敲窗叫醒睡著的石姓駕駛即聞到酒味，測得呼氣酒測值0.50毫克，依法扣車、逮捕。石姓工人聲稱只吃了燒酒雞，打算開車回五股，半路開到斷片睡著。

警方調閱監視器，發現石男早在凌晨4時許就開車經過柳堤公園旁光明路，緩緩開到某巷口突然停下，接著便未再移動，其他車輛路過時，直接繞開，沒人叫他。換算時間，他把車停路中央，足足睡了1小時才被警方喚醒，還好該處是住宅區小路。

石姓工人警詢後被依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方同時依違反道路交通管理處罰條例第35條開單，可處3萬以上12萬以下罰鍰，吊扣駕照1至2年，車輛移置保管，並吊扣汽車牌照2年。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

石姓男子酒測值超標涉嫌公共危險罪，可處3年以下徒刑得併科30萬元以下罰金，加罰12萬元以下、吊扣駕照和牌照1至2年。記者林昭彰／翻攝
石姓男子酒測值超標涉嫌公共危險罪，可處3年以下徒刑得併科30萬元以下罰金，加罰12萬元以下、吊扣駕照和牌照1至2年。記者林昭彰／翻攝
石姓工人酒駕醉茫，開車路過蘆洲區柳堤公園，直接停在馬路中央睡著，足足睡了1小時才被巡邏員警發現。記者林昭彰／翻攝
石姓工人酒駕醉茫，開車路過蘆洲區柳堤公園，直接停在馬路中央睡著，足足睡了1小時才被巡邏員警發現。記者林昭彰／翻攝

工人 駕照

延伸閱讀

高雄男駕百萬BMW新車闖紅燈 警攔查開罰連車都查扣

富二代搞笑男！《和我老公結婚吧》李伊庚不為人知的7大秘密，演活渣夫被路上阿姨痛罵「壞男人」！

賓士車女駕駛疑頭昏失控 一口氣連撞15車釀2傷

影／黃燈變紅燈...曳引車煞不住 新莊騎士險遭輾過

相關新聞

小學校長買夾娃娃機當獎勵　「舊機代新品」涉圖利判囚

前屏東縣瑞光國小校長王英明採購2部夾娃娃機，用於鼓勵學生爭取榮譽，卻被控違反採購程序，一審判4年，二審推翻屏東地院見解，...

影／好貴的燒酒雞！工人酒駕醉茫停路中央睡1小時遭移送

新北市1名54歲石姓工人自稱只吃了燒酒雞，18日清晨開車路過蘆洲區柳堤公園，直接停在馬路中央睡著，足足睡了1小時才被巡邏...

桃園燈會元宵湧人潮！4歲小姐妹會場走失 警幫忙找媽媽

昨天為元宵節，也是2024桃園燈會開幕後迎接的第一個周末，吸引眾多民眾湧入燈會現場，相當熱鬧。一對年僅4歲、3歲的小姐妹...

遇變態、遭蛋襲 女網紅自導自演 醫：直接抓起來好嗎？

網紅「晚安小雞」大鬧柬埔寨，拍攝不實影片遭該國重判2年有期徒刑。近日在台灣也發生網紅之亂，胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在...

檢討少事法 司法院：將與政院協商

新北市校園割頸案事發經二個月，教育團體國教行動聯盟與孩想陪你長大聯盟昨指出，司法院於十九日召開「一起來體檢少年事件處理法...

台東議員嚴惠美當選無效 高美珠遞補

台東無黨籍縣議員嚴惠美涉賄選被對手提起當選無效訴訟，法院判決定讞失去議員資格，台東縣選委會證實，「落選頭」前議員高美珠資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。