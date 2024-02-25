影／好貴的燒酒雞！工人酒駕醉茫停路中央睡1小時遭移送
新北市1名54歲石姓工人自稱只吃了燒酒雞，18日清晨開車路過蘆洲區柳堤公園，直接停在馬路中央睡著，足足睡了1小時才被巡邏員警發現，酒測值超標涉嫌公共危險罪，可處3年以下徒刑得併科30萬元以下罰金，加罰12萬元以下、吊扣駕照和牌照1至2年。
蘆洲警分局三民派出所警員王碩鵬、林德龍，18日清晨5時許巡邏發現1輛汽車，未熄火停在蘆洲區光明路中央，敲窗叫醒睡著的石姓駕駛即聞到酒味，測得呼氣酒測值0.50毫克，依法扣車、逮捕。石姓工人聲稱只吃了燒酒雞，打算開車回五股，半路開到斷片睡著。
警方調閱監視器，發現石男早在凌晨4時許就開車經過柳堤公園旁光明路，緩緩開到某巷口突然停下，接著便未再移動，其他車輛路過時，直接繞開，沒人叫他。換算時間，他把車停路中央，足足睡了1小時才被警方喚醒，還好該處是住宅區小路。
石姓工人警詢後被依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方同時依違反道路交通管理處罰條例第35條開單，可處3萬以上12萬以下罰鍰，吊扣駕照1至2年，車輛移置保管，並吊扣汽車牌照2年。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言