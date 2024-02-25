影／好貴的燒酒雞！工人酒駕醉茫停路中央睡1小時遭移送

新北市1名54歲石姓工人自稱只吃了燒酒雞，18日清晨開車路過蘆洲區柳堤公園，直接停在馬路中央睡著，足足睡了1小時才被巡邏員警發現，酒測值超標涉嫌公共危險罪，可處3年以下徒刑得併科30萬元以下罰金，加罰12萬元以下、吊扣駕照和牌照1至2年。

蘆洲警分局三民派出所警員王碩鵬、林德龍，18日清晨5時許巡邏發現1輛汽車，未熄火停在蘆洲區光明路中央，敲窗叫醒睡著的石姓駕駛即聞到酒味，測得呼氣酒測值0.50毫克，依法扣車、逮捕。石姓工人聲稱只吃了燒酒雞，打算開車回五股，半路開到斷片睡著。

警方調閱監視器，發現石男早在凌晨4時許就開車經過柳堤公園旁光明路，緩緩開到某巷口突然停下，接著便未再移動，其他車輛路過時，直接繞開，沒人叫他。換算時間，他把車停路中央，足足睡了1小時才被警方喚醒，還好該處是住宅區小路。

石姓工人警詢後被依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方同時依違反道路交通管理處罰條例第35條開單，可處3萬以上12萬以下罰鍰，吊扣駕照1至2年，車輛移置保管，並吊扣汽車牌照2年。