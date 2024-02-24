嚴格取締大陸船舶？海巡署：近3年呈下降趨勢
關於有媒體指稱，蔡英文總統任內或現任海洋委員會主委管碧玲任內，是否更嚴格取締大陸船舶等相關報導，海巡署晚間發新聞稿澄清。
海巡署說，陸籍漁船越界捕魚情形嚴重，海巡艦艇疲於奔命卻未見遏止跡象，大陸委會員在2015年4月21日，修訂台灣地區與大陸地區人民關係條例，對該行為罰鍰，由原最高50萬提高至1000 萬，並設置留置室，留置漁民及加長留置天數，並可沒入船舶。
海巡署執法重點，主要針對拒不配合執法者、累犯及三無船舶，才會實施帶案扣留，也是海巡署常態性執法作為，以確保海域治安及維護海洋生態。
海巡署統計，近５年(2019年至2023年)，平均每年扣留越界陸籍漁船數約35船次(含三無船舶)，其中近3年平均數更下降至25船次，顯示執法已見成效。
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