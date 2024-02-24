上班第2天就偷懶...前輩告狀反遭他拿摺疊刀猛刺胸

台中越南籍黃姓失聯移工才上班第2天，因偷懶和印尼籍蘇姓同事起衝突，竟持摺疊刀刺向蘇胸口、四肢釀血胸，檢方以黃有殺人不確定故意依殺人未遂罪嫌起訴，法院審酌2人才剛認識無重大仇隙，且蘇傷勢未集中要害，可見黃手段有節制，改依傷害罪判黃男1年8月徒刑，可上訴。

檢警調查，黃男2023年8月2日在梧棲區建案工地，晚上10點多和蘇男發生口角，蘇先是抓住他的衣領經旁人勸架後鬆手，但又推了對方一下，黃不滿從隨身包包抽出1把摺疊刀攻擊，蘇則抓住刀刃抵抗，雙方爆發肢體衝突。

黃將蘇打倒在地後再度揮刀刺向他，造成蘇左胸2處穿刺傷釀血胸、心包膜積血，大腿及雙手也有撕裂傷，後經在場印尼籍移工攙扶送醫急救。

黃男作案後離開現場，同年月5日自行到移民署苗栗縣專勤隊辦理失聯移工自行到案手續，但因適逢假日無法辦理出境手續，隔天6日晚上才被轄區清水分局持拘票逮到人，檢方認為黃有殺人不確定故意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

台中地院審理時，黃堅決否認殺人，辯稱第一次被這樣攻擊當下很慌亂，持刀是為嚇阻蘇；蘇則說，事發時才和黃認識第2天，因黃在工地偷懶，自己像管理員表示不想和他同組才起口角，且現場昏暗，不確定黃有無瞄準他身體部位，就直接刺過來。

法院認為，黃、蘇才剛認識，彼此無重大仇隙，僅因工作衝突黃才持刀攻擊，其意應是僅在嚇阻或發洩情緒，應不致於有殺人犯意，另蘇胸口2處穿刺傷均僅2公分，還有四肢刀傷等，認定蘇非集中對黃要害攻擊，手段也有節制，應僅構成傷害罪。