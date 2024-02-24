女子與閨密吵架 竟夥夫網路散布她性愛影片

已婚孫姓女子與閨密因口角起糾紛，孫女去年從網路下載閨密與他人的性愛影片，再由丈夫曾姓男子上傳至手機IG限時動態，散布供眾人觀賞，事後又與無法與受害閨密達成和解，新北地院日前依共同犯無故散布他人性影像罪，各判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，歲孫姓女子不滿與閨密因口角起糾紛，孫女去年3月底搜尋閨密先前遭他人拍攝的性交影像檔案，重製後以手機傳送檔案給丈夫曾姓男子（22歲）後，由曾男上傳至手機IG限時動態，散布供不特定眾人觀賞。

孫女閨密經人轉述得知報警提告，孫女及曾男二人到案後均坦承犯行，但迄今尚未與受害閨密達成和解或獲得其原諒，且受害閨密也曾表示無法接受孫女夫妻二人於法院調解時態度惡劣，請求法院從重量刑。