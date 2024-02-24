媽嗜賭又討錢 她弒母自首輕判

女子弒母後主動自首，符合減刑規定，最高法院輕判五年十月。圖／聯合報系資料照片 台中市吳姓女子不堪母親沉迷賭博要錢，家破人亡，失控持水果刀弒母，再拿手機朝遺體錄影，泣訴「我們這世無緣」、「別再折磨我了」，最高法院依殺害直系血親尊親屬罪判吳女五年十月徒刑定讞。

吳女（三十四歲）原先和父母、兄弟姊妹同住，家境富裕，但父母先後沉迷賭博，母親常外出忽視家庭，造成二名弟弟在家一氧化碳中毒身亡，經濟逐漸敗壞，父母最終離婚，兄弟姊妹也分散由不同親戚扶養，吳女心中對母親埋怨不已，又不斷被母親討錢，衝突不斷。

二○二二年五月，吳女又被母親要錢爆發口角，她先持水果刀自殘，但母親不為所動，更出言「不然殺死我啊」，她憤而拿刀猛力刺向母親，十八公分的刀刃幾乎完全插進身體，母親失血過多斃命。

吳女見母親倒臥血泊中，拿手機朝母親遺體錄影，數落母親長期要錢、對家人不聞不問的積怨憤恨，直到情緒平復才打電話報案，表明自己殺害母親。解剖發現吳母肺被刺穿，切斷動脈，創徑達十八公分，有六百毫升血塊血水留在體內，大量失血休克死亡。

一、二審均判決吳女八年徒刑，上訴三審撤銷發回；更一審開庭時，吳女稱持刀刺母是希望警惕媽媽不要再賭，她從小喜歡拍照，想把過程拍下來，等母親傷好了再給她看。

更一審認為，吳女殺母後還錄影說「我們這世無緣，女兒不孝」等語，時間長達三分十七秒，無視母親血流不止，主觀上有殺人犯意。

審酌吳女原生家庭功能不彰，長期無法應付母親情緒勒索、沉重親情壓力，人生波折不斷，弒母後主動自首，符合減刑規定，輕判五年十月，最高法院認為判決無違誤，駁回上訴。