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前夫退保 前議員林穎孟急湊百萬免押

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

北市前議員林穎孟（右）昨晚籌出百萬元交保，離去時啜泣。記者許正宏／攝影
北市前議員林穎孟（右）昨晚籌出百萬元交保，離去時啜泣。記者許正宏／攝影
台北市前議員林穎孟被控詐領助理費廿六萬元，偵查中被檢方依貪汙罪交保一百萬元，辦保人為知名銀行「少東」；據了解，這名少東上月與林女離婚後聲請退保，台北地院昨天傳喚林女出庭，要求晚上十點前要補足保金，否則將被羈押。

昨晚九點，林穎孟的妹妹林襄瑀籌到一百萬元現金，以兩個紙袋包裹前往台北地院，幫姊姊辦理交保手續，籌款時間比法官給的期限還快，林穎孟離開法院前，忍不住啜泣，走出法院未發一語。

林穎孟涉貪遭檢方起訴後，法院昨天開庭行準備程序，傳喚林穎孟與前男友葉曜彰出庭，法官審問完葉曜彰後，請林穎孟單獨留下。

法官向林穎孟表示，先前的具保人已聲請辦退保獲准允，要求林女提出同樣一百萬元保金，以防因重罪逃亡。法官命林女昨晚十點前籌足款項，並暫時將她留置在拘留室。

林穎孟告訴法官，自己沒有犯罪，沒有交保必要，她名下有房產，是家人買的，目前還有三百萬元貸款；林女的律師說，林女現在無固定收入，盼以其他方式替代。

起訴指出，林穎孟二○一八年十二月聘請葉曜彰為公費助理，二○二○年三月葉男成立米達克星球公司，自任負責人，另聘請郭女為公司設計師，林穎孟為保留葉男議員助理費，同意將郭女充任議會公費助理，貪汙廿六萬元。

林穎孟 貪汙

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