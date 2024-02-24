杜絕殯葬收紅包 新北檢約談15人

為杜絕公立殯儀館收受殯葬業者紅包陋習，新北地檢署指揮廉政署，三天兩度約談10餘名新北市立殯儀館基層員工及業者。記者蔣永佑／攝影 為杜絕殯儀基層收受紅包陋習，新北地檢署3天內2度兵分20路約談新北市立殯儀館包括領班、基層約聘僱員工及業者共15人。這次約談的殯儀館員工，包括冰櫃、大殮、化妝各類型基層員工，涵蓋殯儀館各類除火化外的主要業務，全案依違反貪汙罪偵辦。

檢方去年曾偵辦新北市立殯儀館火化場員工收賄案，查出部分殯葬業者為配合家屬要求，能在指定時間火化家人大體，因此向火化場席姓領班共21名準公務員行賄，3年收賄超過3千萬元，全案起訴後現由新北地院審理中。

檢方擴大偵辦，發現除火化場員工外，負責俗稱冰櫃的冷藏室員工也自2015年起，以每具大體300到1000元收賄，前天約談殯儀館基層主管、員工及業者，檢察官許宏緯複訊後，命葉姓領班等5名基層員工各以5至18萬元交保，3名業者以3至10萬元交保。昨再度約談5位殯儀館基層與2名業者。

調查顯示，一般民眾往生後，會送至殯儀館冰櫃冰存，待告別式前一天，會將大體自冰櫃取出退冰，工作人員在替大體換穿壽衣並適度化妝美化遺容，在告別式和家祭、公祭結束後，再將大體送往火化場火化。

按傳統習俗，上述會接觸、處理到大體的每一個環節，均分工由專人進行，家屬為求進行順利，往往會每個環節都致贈紅包致意及去晦氣。

殯葬處表示，本次廉政署分別於21日及23日共約談8名基層人員，為去年1月同一案件尚未約談員工的後續調查，同仁如有涉案將依規定懲處，而去年被調查遭起訴的員工則皆已解職。

殯葬處強調，目前已將現有人員重新編組，並加強政風現場督導作業及加裝監視器，為使火葬作業透明化，已於去年5月1日啟用火化爐排程系統，讓民眾直接透過螢幕得知各區火化爐火化進度，以達公開透明。