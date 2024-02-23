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涉收受殯葬業者紅包…新北市立殯儀館員工遭約談 7人交保候傳
為杜絕公立殯儀館收受殯葬業者紅包陋習，新北地檢署指揮廉政署，三天兩度約談新北市立殯儀館基層員工及業者，今發動第二波行動，約談5位殯儀館基層員工與2名業者，檢察官許宏緯複訊後，依涉犯貪汙治罪條例不違背職務行收賄罪，將7人各以3到20萬元交保候傳。
檢廉去年初就曾偵辦新北市立殯儀館火化場員工涉嫌收賄，查出部分殯葬業者為配合家屬要求，能在指定時間火化家人大體，因此向火化場席姓領班共21名準公務員行賄，3年間收賄超過3千萬元，全案起訴後現由新北地院審理當中。
經擴大偵辦，檢廉發現除火化場員工外，負責俗稱冰櫃的冷藏室多位員工也涉嫌自2015年起，以每具大體300到1000元收賄。這次約談的殯儀館員工，包括冰櫃、大殮、化妝各類型基層員工。第一波約談後，5名基層員工各以5至18萬元交保，3名業者3至10萬元交保。
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