快訊

前議員林穎孟涉貪案 具保人100萬元反悔「不想保了」法官留她到今晚

阿里巴巴董事長蔡崇信家族辦公室 上季大賣這家公司股票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌犯憋尿不給查毒…強插導尿管採尿違憲 司法院通過修正草案

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

憲法法庭前年判決刑事訴訟法第205條之2強制採尿規定違憲，司法院今通過修正草案，明定檢察事務官、司法警察調查及蒐證處分所應踐行的正當法律程序；司法院表示，草案將盡速函請行政院會銜，送請立法院審議。

陳姓男子10年前吸毒遭妻子舉報，為不讓警察採尿，他憋尿9小時，被警察押到醫院插導尿管採尿，結果驗出有吸食二級毒品安非他命的陽性反應，新北地方法院審理時，認為刑事訴訟法強制採尿規定有違憲疑義，聲請大法官解釋。

憲法法庭認為刑事訴訟法第205條之2強制採尿規定，不符合正當法律原則，牴觸憲法保障資訊隱私權、免於身心受害的身體權，判決違憲並要求機關在2年內修法，否則條文失效。

司法院今召開院會通過刑事訴訟法部分條文修正草案，修法重點包括為使檢察事務官、司法警察強制處分的救濟程序更周延，明定不是因過失遲誤聲請撤銷或變更處分期間者，可以準用相關規定，聲請回復原狀。

另外，為完善檢察事務官、司法警察調查及蒐證的必要處分應踐行的程序，參酌憲法法庭判決意旨，明定對於可能損害身體健康及人性尊嚴的非侵入方式強制採尿處分，以報請檢察官核發許可書為原則，急迫情形逕行採取為例外，並增訂逕行採取處分的事後審查程序，兼顧有效取證及人權保障。

司法院指出，修正條文也明定許可書應記載事項、送交對象及逾期的效果，並為保障受採取人的權益，明定對於檢察事務官、司法警察逕行採取處分的救濟程序。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

憲法法庭前年判決刑事訴訟法第205條之2強制採尿規定違憲，司法院今通過修正草案，明定檢察事務官、司法警察調查及蒐證處分所應踐行的正當法律程序，將盡速函請行政院會銜，送請立法院審議。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭前年判決刑事訴訟法第205條之2強制採尿規定違憲，司法院今通過修正草案，明定檢察事務官、司法警察調查及蒐證處分所應踐行的正當法律程序，將盡速函請行政院會銜，送請立法院審議。圖／聯合報系資料照片

刑事訴訟 司法院 警察

延伸閱讀

女學生開趴疑吸毒辯「是鹽巴」 恆春警採尿、警專火速開除！

士院前庭長涉猥褻…吸乳女同事喊「再5分鐘」 司法院出手了

立院20日開議！國民黨拋改革4主張 柯建銘2千字長文：專做毀憲之事

瘦肉精爭議延燒 林俊憲嗆：依憲法邀盧秀燕到立院委員會備詢

相關新聞

碾米廠董娘欠稅潛逃海外返國被緝獲 判入獄還被行政分署扣保單

嘉義縣大林鎮知名碾米廠董娘林姓婦人2012年被核課綜合所得稅及罰鍰948餘萬元，欠稅不繳，還刷卡買逾千萬元共7支名錶，潛...

嫌犯憋尿不給查毒...強插導尿管採尿違憲 司法院通過修正草案

憲法法庭前年判決刑事訴訟法第205條之2強制採尿規定違憲，司法院今通過修正草案，明定檢察事務官、司法警察調查及蒐證處分所...

前議員林穎孟涉貪案 具保人100萬元反悔「不想保了」法官留她到今晚

時代力量黨前台北市議員林穎孟、林女前男友葉曜彰被控詐領助理費涉嫌貪汙，林穎孟偵查中以100萬元交保，辦保人日前退保，台北...

蘇花公路無名屍案 青年疑求職遭霸凌致死…檢警逮16嫌陣頭組織

蘇花公路無名屍案死者是28歲花蓮人，去年底到桃園求職，入職一間掛名人力公司、實為陣頭的組織，疑似遭其他組織成員嚴重霸凌，...

洗砂場汙染社子溪上下游廠商移審 桃園地院裁定5萬元交保

桃園新屋源泰洗砂場違法收受營建廢棄物，將廢水及汙泥藉由道路側溝排放至社子溪，嚴重破壞國土、汙染河川，桃園地檢署偵結，將源...

找錯錢！妹被她體罰關小窗台摔死 國民法官這樣判

高雄吳姓姊妹在市場靠賣烤玉米維生，吳妹因中度智能障礙常找錯錢，常惹吳姐暴怒，去年2月，姊狠心將妹關8樓住處外僅37.5公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。