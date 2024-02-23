舊愛遭家暴帶兒子來投靠 彰化男痛毆狠踩虐癱3歲男童判8年半

彰化陳姓男子得知張姓女子遭家暴，接納對方帶著3歲兒子同住，陳因經濟壓力變大，見男童便溺、態度問題，竟失控朝他痛毆、拋摔甚至猛力踩踏，男童慘被虐到腦傷癱瘓， 法院一審依重傷害罪判陳11年，二審考量他和張女和解賠償，身心疲憊無法克制情緒，撤銷改判8年6月，仍可上訴。

檢警調查，張女不堪前夫虐待他們母子，2022年9月帶著3歲兒子投靠陳姓舊愛，同年10月也搬到張位於溪州住處，未料陳僅因男童便溺在褲子上或有瞪人的行為，就拿「愛的小手」痛毆他，且明知男童年幼才10多公斤，竟抓起摔向牆壁地面，或以腳踏、踢踹頭及腹部。

同年11月27日，陳又不滿男童在早餐店態度，回家就將他踹到跪倒在地，並強扯衣服摔往房間，再度朝他頭、臉及全身猛力踩踏，男童被虐到腦出血、腦震盪當場癱軟昏迷，陳卻還轉頭呼呼大睡，而張女沒保護兒子，同時也拿塑膠條毆打他一頓。

直到當天下午2點多，張女見兒子昏迷不醒才和陳緊急送醫，但男童因腦部嚴重受創，開刀雖撿回一命，卻留下肢體癱瘓、嚴重語言障礙及智力退化後遺症。彰化地院一審時，陳男、張女均坦承不諱，並有醫院診斷紀錄可佐。

一審審酌，陳男、張女明知男童才3歲，需耐心教導、包容，若孩子發展緩慢也應尋求醫療管道，卻僅因便溺、態度問題就凌虐、傷害他，依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪判陳男11年，另依成年人故意對兒童犯傷害罪判張女9月；陳男、張女及檢方均不服上訴。

台中高分院二審查，陳男犯後坦承，積極和張女成立調解、賠償，張女也同意對陳男從輕量刑，另考量陳男和張女交往後，陳接納男童，同時需負擔照顧其母子導致經濟負擔變重，得身兼數職，身心俱疲無法克制情緒，才對男童失去耐心施暴。

二審審酌一切情狀後，撤銷改判陳男8年6月，陳女部分則駁回。