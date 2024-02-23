台中市民譙議員「X你娘」獲判無罪確定 法官：評論公共議題

台中郭姓市民不滿台中市議員王立任質詢衛生局疫苗短缺，在王臉書粉專留言「靠夭、Ｘ你娘」，經王提告公然侮辱；法院一審根據留言脈絡，以郭評論公共議題非無端謾罵判無罪，檢方不服上訴批郭「假借評論之名，行侮辱之實」，但二審認無理由駁回，郭無罪確定。

台中地檢起訴指出，郭男2022年5月30日在王立任臉書粉絲專頁「王立任- 任真打拚」的PO文下留言說「打拚三小，去找狗官陳時中補足差額5萬劑，靠夭三小！」及「台中市的兒童疫苗一劑都不能少！Ｘ你娘勒蠢貨」。

台中地院一審時，郭否認公然侮辱，辯稱王立任把自己在議會質詢內容放上網讓大家評論，他只是表達衛福部給台中的疫苗還剩短缺5萬劑，疫苗是國家政策可受公評之事，且留言是針對王質詢的問題發言，意思是中央給地方疫苗不足，不應刁難衛生局長。

一審勘驗發文、王在議會質詢影片，認定郭男確實是就疫情期間，孩童施打疫苗的公共議題評論，當中夾雜「靠夭三小」、「Ｘ你娘勒蠢貨」等粗鄙、不雅詞彙讓王看了心感不悅，但從文章整體脈絡，且郭男是台中市民身分，其表達不贊同王質詢的意見。

一審說，郭詞彙雖低俗不當，但和個人修養層次有關，終究和無端恣意謾罵不同，也非以毀損王的名譽為唯一目的，難認他出於羞辱、嘲笑或其他表示足以貶損王名譽、評價的意思，判郭無罪。

檢方不服上訴，主張郭稱「Ｘ你娘勒蠢貨」非單純發語詞及宣洩之詞，是假借評論公共議題之名，對王行公然侮辱之實。

台中高分院二審再次勘驗留言，仍認郭是就疫情時，孩童施打疫苗的公共議題為評論，就算以「打拚三小」、「靠夭三小」及「Ｘ你娘勒蠢貨」等粗鄙語彙，從整體脈絡來看，可發現郭是表達對衛生局長提及疫苗短缺不滿，並針對王質詢方式出氣憤的過激之詞。