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獨／台中八大女互毆滾燙火鍋狠潑臉 女經紀判8月恐入獄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中KTV去年4月發生八大女子互毆事件，當時懷孕的陳姓女經紀人因孫姓小姐積欠2萬元檯費起衝突，陳端整鍋滾燙火鍋朝孫臉潑下去，對方哀嚎慘叫全程被錄影PO上網，檢方主張孫及林姓男友、趙姓乾哥涉犯傷害致重傷罪嫌；台中地院今依傷害罪判陳女8月徒刑，可上訴。

台中地院今天下午宣判，依共同犯傷害罪判陳女有期徒刑8月，因宣告非6月以下徒刑，不得易科罰金；法院另認定趙男、林男均構成累犯，各判6月、3月，2人均得易科罰金。

根據錄影畫面，陳女、孫女在KTV包廂扭打，一旁趙男扯孫頭髮拖行、猛搧巴掌還狠踹頭臉，飆髒話問「妳還敢還手、妳還敢還手」，陳女並端起桌上滾燙火鍋朝孫的臉潑下去，孫遭燙慘叫，陳還將鍋子猛力朝她頭部砸，再扯住孫頭髮猛搧巴掌。

台中地檢起訴指出，陳女（25歲）2023年4月21和孫在KTV討論債務起衝突並潑熱湯，趙則拖行、痛毆孫，陳的林姓男友（39歲）到場也朝孫摑掌，偵查檢察官認為，孫女多處二度燙傷，雖未達重傷但手段凶殘，以非人道酷刑對待他人，依傷害罪起訴3人請求從重量刑。

台中地院去年12月開庭時，陳女表示自己是酒店經紀，因孫欠經濟公司5萬元檯費，她先替孫代墊2萬元，當天孫先推她、叫她出去，還打她頭且踹了一腳。陳的辯護人說，陳當時懷孕3個月情緒不穩，也遭孫打傷但沒提告，事後想聯繫孫想道歉、賠償都未果，安排調解孫也未出面。

趙男表示，事後和孫見過一次面道歉並談賠償但沒下文，當時沒想到陳女會潑湯，也遞毛巾給孫冰敷；林男則說，起初不知有潑湯的嚴重事情，接到陳女電話才趕赴現場。

公訴檢察官認為，根據醫院函文，孫女頭、臉、脖子、手腳甚至私處都受有二度燒燙傷，臉部皮膚痊癒也不能恢復原本顏色，孫是年輕女子外觀受害，已達刑法第10條所稱重傷，主張應構成傷害致重傷罪，處3年以上10年以下徒刑，請法院審酌。

檢方也說，趙男、林男過去有暴力犯罪前科，這次再犯構成累犯應加重其刑，並請法院考量陳女等3人僅因欠款以該手段傷人，就算不構成重傷害，依普通傷害罪量刑也不宜過輕。

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陳女拿整鍋滾燙熱湯朝被打趴在地的孫女臉部整鍋潑下去，對方當場慘叫哀號。圖／翻攝自臉書爆料公社
陳女拿整鍋滾燙熱湯朝被打趴在地的孫女臉部整鍋潑下去，對方當場慘叫哀號。圖／翻攝自臉書爆料公社
陳女（左）痛毆、拉扯孫女（右）頭髮。圖／翻攝自臉書爆料公社
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KTV 傷害罪 男友

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