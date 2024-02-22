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大S不服汪小菲搬移隱匿4幅畫不起訴 高檢發回北檢續查

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

藝人大S徐熙媛（右）與汪小菲（左）。圖／聯合報系資料照片
藝人大S徐熙媛（右）與汪小菲（左）。圖／聯合報系資料照片
藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲情逝後，對簿公堂。汪小菲前年從原住所搬移4件高價值畫作，大S提告汪涉犯損害債權。台北地檢署認定，汪搬畫目的為取回個人物品，上個月處分不起訴。大S不服，向台灣高等檢察署聲請再議，經審查後將案件發回北檢續查。

汪小菲及大S於2021年11月12日，在台北地方法院作成調解筆錄，雙方約定應自2021年12月1日起至2038年3月1日止，須給付大S每月100萬元的扶養費。

全案源於，2022年3月9日，汪小菲請司機至位於台北市住所將4件版畫相關的高價值藝術品，搬移「S Hotel」等處；同年12月7日，大S向台北地方法院聲請強制執行；2023年1月17日，依台北地院執行命令，至「S Hotel」進行查封程序未果。

大S認為，汪小菲基於損害債權犯意，命司機搬移4件高價值藝術品，再於不詳時間委由第三人隱匿畫作，提告汪涉犯毀損債權。

檢方調查，根據汪小菲與司機的對話截圖所示，汪曾告知司機，將他的衣服鞋子寄回北京，畫作無需寄回。檢方認定，依常情，畫作價值應高於私人衣物價值，汪僅要求寄衣物，足認汪搬移畫作的行為，並非出於規避債務而隱匿，確實是為了取回個人物品，處分不起訴。

大S不服處分結果，向高檢署聲請再議。高檢署審查後，將案件發回北檢續查。

提告 畫作 藝術品

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