337人春節休假遭記過 台鐵產業工會批勞動部律師開庭講「屁話」

台鐵產業工會2017年春節發起依法休假活動，事後有337人被送考成委員會記過懲處，工會提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今開庭前，台鐵產業工會開記者會高喊「依法休假無罪」的口號，期盼法院能撤銷懲處。記者林孟潔／攝影 台鐵產業工會2017年春節發起依法休假活動，事後有337人被送考成委員會記過懲處，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決被駁回，再提行政訴訟救濟，一審判決工會勝訴，但被最高行政法院廢棄發回，案件更一審審理中；台北高等行政法院今開庭前，台鐵產業工會開記者會高喊「依法休假無罪」的口號，期盼法院能撤銷懲處。

工會理事長王傑指出，依法休假的訴訟至今7年，很多當時參加的同仁都已經退休離職，這些年來大家忘不了的是國家無理的懲處依然存在，還有說不清的標準；勞動部的律師在法庭上可以說著「台鐵員工應該全年無休按班表出勤」這種屁話，台鐵連記小過的100多位員工少兩成考成獎金都不知道，這種荒謬的事情就一直在上演。

他說，國定假日出勤應徵得勞工同意，不應該是預排班表就得強制出勤，勞動部裁決書稱國定假日請假應於7天前請假，此與勞基法無據，工會抱著員工應該有自己休假決定權的理念，發起休假、試圖改革班表，卻被台鐵打壓、國家懲處，期待司法還員工一個公道。

工會理事曹家君指出，她是一名當年依法休假被打壓的員工及工會幹部，近7年救濟之路對每位參與員工都相當煎熬，當年產業工會成立、發起依法休假行動，都反應台鐵長期以來欺壓員工，低薪、缺人、血汗是台鐵的代名詞，直到工會號召發起依法休假，台鐵才被迫補人、改制班表，擺脫日夜休的輪班地獄。

她說，工會發台鐵後續懲處秋後算賬，希望法院能夠給予他們一個公正的判決，告訴員工對血汗制度發起抗爭沒有錯，希望工作能更好也沒有錯。

台鐵產業工會委任律師翁瑋指出，本件是在捍衛勞工在國定假日的休假權，依照勞基法規定，國定假日原則上就是放假，並非需要勞工另行請假，反而是雇主需要勞工出勤上班，必須經過勞工同意，且給予加倍薪資，而台鐵員工同樣適用勞基法，但台鐵卻認為員工必須配合不能休國定假日，完全顛覆勞基法規定。

再者，員工在台鐵工作，若沒有在國定假日、春節請過假，之後就不能請，台鐵認為員工「默示同意」，等同承諾每年每個國定假日都必須出勤上班，勞工配合一次兩次就必須永久配合，這非常可怕。

她說，本案不僅僅影響台鐵員工，甚至可能影響交通運輸業、醫療產業，這些行業勞工在勞基法中並沒有比較劣等，希望可以回歸勞基法保障勞工國定假日休假的權益。