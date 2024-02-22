她走上維修電扶梯跌傷怪北捷 求償103萬結局曝光

台北捷運善導寺站2020年維修站內2號電扶梯時，何姓女子走上隔壁一併停止運作的電扶梯，結果絆倒致右肱骨撕裂性骨折。何女向北捷、奧的斯電梯公司等求償103萬餘元，台灣高等法院駁回她上訴確定。示意圖／聯合報系資料照 台北捷運善導寺站4年前維修站內2號電扶梯時，何姓女子走上隔壁一併停止運作的電扶梯，結果絆倒致右肱骨撕裂性骨折，何女主張「靜止狀態之電扶梯不應開放行人行走」，向北捷、奧的斯電梯公司等求償。一審認為何女未舉證摔傷是因為電扶梯停機所造成，判敗訴，台灣高等法院駁回她上訴確定。

2020年6月29日早上9時半時，何女步出捷運車廂，站內2號電扶梯正由奧的斯公司杜姓、許姓員工維修，她從旁邊同樣停機的電扶梯往上步行。何女指控因電扶梯停機，階梯的間距不正常，她因此絆倒，害得她不僅右肱骨骨折，也出現右冷凍肩關節沾黏、多處擦傷與挫傷，必須復健治療。

何女認為北捷不應該將停機的電扶梯讓乘客使用，選在尖峰時間維修、未設置圍籬禁止乘客通行，都是管制、管理疏失，她受傷後身心受創。扣除北捷同意支付的16萬8869元看護費用外，她表示還有5萬6131元的看護費用要付，且因無法自理生活也增加10萬生活費用支出，她再請求50萬精神慰撫金，總計求償65萬6131元。

北捷和奧的斯電梯公司表示當時有多名乘客都在電扶梯上行走，沒有人跌倒，原本何女是跟隨其他人沿著電扶梯右側步行往上，但走到電扶梯往上2/3高度時，卻移動至左側，加速往上超越右側旅客，且沒有握扶手或注意步伐。另外，2號電扶梯上下出入口處有設置「禁止通行」、「電扶梯暫停服務」的公告，國家也無任何法令規章禁止於尖峰時期維修電扶梯，兆豐產物保險公司已給付她20萬保險金。

北院認為當時人潮並非擁擠，照明也清楚，步行的旅客都能看得到警示標語，何女未能注意腳下階梯而重心不穩跌倒，請求損害賠償無據。北院也指國家標準規定（CNS）沒禁止電扶梯關閉電源、靜止狀態下不得供行人通行，且許多地方也常出現因節能或維修而停機的狀況，行人則應注意自身身體狀況、緊握扶手注意踏階步行。

何女不甘一審敗訴，上訴高院，並追加求償金額37萬6500元，也就是總共索賠103萬2631元。

高院審理後認為北捷公司得依使用需求，決定電扶梯於暫時停機期間是否開放供一般通行使用，且電扶梯無何女所指階梯寬度不足、階梯銜接樓板不平順、未依規定張貼警告標示的情形，求償無據，駁回她上訴，全案確定。