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糖尿病患入監2天不治 國賠近270萬

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市罹患糖尿病的李姓男子被送進基隆看守所收容2天送醫不治，李母請求國家賠償。基隆地院審理後，認定所方有疏失，判賠近270萬元。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市罹患糖尿病的李姓男子被送進基隆看守所收容2天送醫不治，李母請求國家賠償。基隆地院審理後，認定所方有疏失，判賠近270萬元。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

李姓男子罹患重度糖尿病，犯加重竊盜罪被判刑，被送進基隆看守所收容，兩天後死亡；李母指所方未依規定照護造成兒子死亡，請求國家賠償。基隆地方法院認定所方形同讓李被迫停藥，且未監控血糖數值，確有疏失，判賠二六九萬七六八六元。基隆看守所表示已上訴。

李男被法院判刑三月確定未到案，基隆地檢署發布通緝，警方前年五月十四日解送歸案，檢察官令入基隆看守所服刑。

李男是重度糖尿病患，賴口服藥物與胰島素控制病情。李母指控，所方人員未在入監時調查兒子健康狀況，當天下午又拒收她送去的藥物，兒子因血糖失控，導致呼吸衰竭、高血糖併酮酸中毒、急性腎衰竭等併發症死亡。

看守所辯稱，李男未達拒收門檻，暫予收容無違失。李母送藥不符規定，拒收也是依法行事，且當時李母沒有說是要送胰島素。

所方人員有在聯繫簿記載「患有糖尿病」，日常起居無異狀。十六日上午七點卅五分量測血壓、心跳、體溫正常，不符緊急戒護外醫規範。後來病情生變，八點十九分戒護就醫時，生理數據仍屬正常。當天下午不治，是因他未遵醫囑又長期酗酒，與收容管理無相當因果關係存在。

法官認為，李男患糖尿病，經新陳代謝科醫師持續開立胰島素注射劑控制病情。發監執行後未獲所方提供胰島素注射劑，形同未經醫師同意被迫停藥。糖尿病是國人普遍常見代謝疾病，放任血糖飆升，易導致昏迷終至死亡，也是一般人普遍常識。

看守所值勤人員在聯繫簿記載李男患「糖尿病、行動不便、尿失禁」，所方自應詳實瞭解醫囑用藥，隨時關注血糖數值，評估是否有收容能力；看守所讓李男暴露在高度風險中，收容管理顯然不當，李母求償有理由，判賠償醫療費、喪葬費、扶養費和精神慰撫金共近二七○萬元。

基隆 糖尿病

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