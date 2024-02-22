工程採購涉收回扣 桃園2議員遭約談

桃園市山地原住民市議員陳瑛昨晚經檢方訊後請回，她說「誤會一場」。 記者陳恩惠／攝影 桃園市國民黨籍山地原住民市議員簡志偉、陳瑛，被檢舉以議員配合款採購桃園市三所學校的廣播系統設備汰換更新等工程，透過特定規格綁標，讓特定廠商得標並收取回扣，桃園地檢署昨指揮調查局桃園市調處搜索二人桃園市議會研究室及住處，並約談二人到案。檢方複訊後，陳瑛昨夜無保請回，簡志偉今晨近3點諭令20萬元交保候傳。

陳瑛昨主動到市調處報到，昨晚再由律師和助理至桃檢複訊，歷時九十分鐘後檢方無保請回；離去時陳與律師皆表示「誤會一場」，未來仍會繼續使用議員款為民服務。

據悉，桃檢去年偵辦民進黨籍桃園市議員劉勝全，涉嫌透過掮客於國小禮堂冷氣更新等三項工程採購案收回扣，檢調持續追查是否有類似案件時，市調處接獲檢舉，桃園市有三所學校的廣播系統設備更新工程，得標的皆為同家廠商，疑有人居中收受回扣。

市調處報請桃園地檢署指揮，上周首波約談偵訊多名廠商負責人，取得相關證據後，昨天搜索簡志偉、陳瑛住居處、服務處及議會研究室、議事區域，並約談到案。

由於桃園市議會明天起直到三月八日將召開第七、八次臨時會，檢調若於會期期間搜索議會須經議會同意，昨天搜索顯刻意避開議會開議期間，但有知會議會及國民黨團辦公室。

桃園市議會昨表示全力配合檢調偵辦；國民黨團總召徐玉樹說，簡、陳二人都是資深議員，熟悉議員職責與分際，過去相關經費也都用在地方民眾身上，相信他們清白，也相信司法會還他們公道。