建物第二類謄本個資全都露 4業者賣不肖房仲找屋主求委賣遭訴

台商簡裕青與股東廖盈潮，涉嫌在2020年4月起，利用來路不明的我國大量民眾個資的境外雲端資料庫，開發出透過建物謄本與政府地政系統介接、比對，反覆對照後即可得知民眾電話、手機、戶籍地址等重要個資的「台灣房仲查詢系統」資訊平台，並販售給有意接觸屋主的不肖房仲，藉此獲利2827萬餘元。新北地檢署今依違反個資法罪嫌，將簡、廖及股東黃昭棋、員工黃珮璇共4人起訴。

同案另有向簡、廖等人購買查詢系統的王姓、李姓、蔡姓及3名吳姓房仲，以及提供銀行帳戶給簡男收受購買平台款項的傅姓男子，因落網後隨即坦承犯案並深表悔悟，獲檢察官緩起訴。

檢調查出，簡男為台灣曜盈國貿行銷及廣東珠海榮盈商貿實際負責人，廖男為公司大股東，2人自2020年4月起，先由簡男中國大陸廣東招募「落筆藏鋒」 、「A安靜先生Elop」、「阿雄」等16人資訊及業務團隊，並以不明方式取得掌握大量台灣民眾個資的境外雲端資料庫，交由2位黃女分別負責該資料庫介接政府地政服務查詢的資訊軟體開發工作，和協助撰寫該查詢系統的行銷文案。

開發完成後，簡男等人透過「台灣房仲查詢系統」、「柒越√KLINE:0976372413」及「房仲查詢系統P李先生」等LINE帳號，出售系統帳號給涉案6名房仲，手收費方式還分為季繳12600 元、半年繳17400元、年繳續約價24000元、年繳首購價25800元不等。購買後，簡男等人會透過遠端連線，將查詢系統安裝在買家隨身碟中，或以LINE將系統執行檔傳給買家，並提供帳號、密碼以供使用。

該「台灣房仲查詢系統」可將建物第二類謄本上，原本資訊不完整的所有權人姓氏、身分證字號字母及4位數字，輸入後比對出符合條件的民眾姓名及身分證字號，再將得來的民眾姓名、身分證字號輸入政府地政系統，配合建物所在的縣市、行政區及地段、建號等建物資訊後，即可查出建物所有權人完整姓名及身分證字號。

待得知建物所有權人姓名、身分證字號，凡購買該查詢系統者返頭回到該查詢系統的民眾個資資料庫比對，便可得知對方包括住家電話、手機、戶籍地址等重要個資，此時不肖房仲便可聯繫屋主以尋求委託銷售。