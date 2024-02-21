快訊

華航重大工安意外！飛機維修員移除起落架遭夾「送醫不治」

創校47年培育數萬工科人才 大漢技術學院宣布8月起停辦

柯文哲曾罵「不要臉的肥貓」 陳炯松被判還1439萬9千退職金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中媽媽開車「碰」一聲吃罰單…上訴「推給小孩」獲銷單

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子在去年初開車行經北屯區時，因擦撞路邊停車的後照鏡，沒有報警，事後警方接獲被害車主報案後，認定林女肇事逃逸，依違反道交條例告發，林女收到罰單後不服，向法院提起行政訴訟，主張雖然行車記錄器有拍到撞擊時有「碰」一聲，但她以為是後座小孩在玩發出的聲音，法官勘驗影片後，採信林女說詞，撤銷罰單。

判決指出，林姓女子在去年1月19日開車行經北屯區時，撞上路邊停車的後照鏡，第五警分局獲報後，循線通知林姓女子到案，認為當時林女車輛的後照鏡有損傷，違反道交條例的肇事逃逸規定，依法告發後，林女被罰3000元、吊扣駕照1個月，並參加道路安全講習。

林女收到罰單後不服，向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟，也提供自己的行車記錄器給法官，林女抗辯，當時不知道行經該處時，有擦撞路旁他車的後照鏡，當時雖然有聽到「碰」一聲，但車窗緊閉，坐在後座的小孩，也時常吵鬧、拍打，「以為是小孩發出的聲音」，所以沒有下車察看。

法官勘驗行車記錄器影片後認定，林女在擦撞到其他車輛時，雖然有發出聲響，但車輛沒有震動、停頓，林女在碰撞後有自言自語說「什麼聲音啊」，可見林女當下的確不知道聲音是車輛碰撞他車後照鏡導致，而影片中擦撞聲音不大，與車內之人手持物品敲打音質相近，難認定林女故意肇事逃逸的情況，此案也沒有其他證據證明林女有故意肇事逃逸，採信林女說法，撤銷處分，判林女免罰。

台中市林姓女子去年初開車擦撞路邊車輛後照鏡，吃上肇事逃逸的罰單，林女主張誤會碰撞聲是後座小孩發出，法官採信撤銷罰單。圖／本報資料照
台中市林姓女子去年初開車擦撞路邊車輛後照鏡，吃上肇事逃逸的罰單，林女主張誤會碰撞聲是後座小孩發出，法官採信撤銷罰單。圖／本報資料照

小孩 罰單 行車記錄器 車主

延伸閱讀

維州TJ高中涉歧視亞裔案 最高院不受理 2大法官異議

TJ高中招生歧視案／2保守派大法官：下級法院判決「非常危險」

酸鄭運鵬徵才「如詐騙」 逆轉須賠15萬元 徐千晴回應了

不信任中國司法 澳籍作家楊恆均不對死緩判決上訴

相關新聞

酸鄭運鵬徵才「如詐騙」 逆轉須賠15萬元 徐千晴回應了

民進黨前立委鄭運鵬去年5月不滿時任新竹市政府發言人徐千晴在臉書指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙集...

疑綁標收回扣…檢調搜索桃園市議會 約談藍營2原民市議員

桃園又傳出有議員疑似利用議員地方建設建議款綁標校園工程，收取回扣情事，桃園地檢署今天上午指揮法務部桃園市調查處前往桃園市...

「同開科技」涉不法承受2千餘萬債務 負責人許偉良200萬交保

同開科技公司、現已更名隆銘綠能公司前實際負責人許偉良，2019年間因同開科技繼受啟赫公司擔任八德外役監新建工程案，使同開...

曾被柯文哲罵「不要臉的肥貓」 高院判陳炯松須吐1439萬9千退職金

曾遭前台北市長柯文哲批是「一隻不要臉的肥貓」的財團法人病理發展基金會前董事長陳炯松 ，因領取1440萬元退職金，但衛生福...

高雄市議員黃天煌樁腳涉賄 雄檢提當選無效一二審吞敗

高雄國民黨籍市議員黃天煌的陳姓樁腳，被控在大選前宴請選民大吃海鮮宴，雄檢認為涉及賄選，將陳男起訴，並向法院提起當選無效；...

台中媽媽開車「碰」一聲吃罰單…上訴「推給小孩」獲銷單

台中市林姓女子在去年初開車行經北屯區時，因擦撞路邊停車的後照鏡，沒有報警，事後警方接獲被害車主報案後，認定林女肇事逃逸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。