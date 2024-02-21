台中媽媽開車「碰」一聲吃罰單…上訴「推給小孩」獲銷單

台中市林姓女子在去年初開車行經北屯區時，因擦撞路邊停車的後照鏡，沒有報警，事後警方接獲被害車主報案後，認定林女肇事逃逸，依違反道交條例告發，林女收到罰單後不服，向法院提起行政訴訟，主張雖然行車記錄器有拍到撞擊時有「碰」一聲，但她以為是後座小孩在玩發出的聲音，法官勘驗影片後，採信林女說詞，撤銷罰單。

判決指出，林姓女子在去年1月19日開車行經北屯區時，撞上路邊停車的後照鏡，第五警分局獲報後，循線通知林姓女子到案，認為當時林女車輛的後照鏡有損傷，違反道交條例的肇事逃逸規定，依法告發後，林女被罰3000元、吊扣駕照1個月，並參加道路安全講習。

林女收到罰單後不服，向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟，也提供自己的行車記錄器給法官，林女抗辯，當時不知道行經該處時，有擦撞路旁他車的後照鏡，當時雖然有聽到「碰」一聲，但車窗緊閉，坐在後座的小孩，也時常吵鬧、拍打，「以為是小孩發出的聲音」，所以沒有下車察看。

法官勘驗行車記錄器影片後認定，林女在擦撞到其他車輛時，雖然有發出聲響，但車輛沒有震動、停頓，林女在碰撞後有自言自語說「什麼聲音啊」，可見林女當下的確不知道聲音是車輛碰撞他車後照鏡導致，而影片中擦撞聲音不大，與車內之人手持物品敲打音質相近，難認定林女故意肇事逃逸的情況，此案也沒有其他證據證明林女有故意肇事逃逸，採信林女說法，撤銷處分，判林女免罰。