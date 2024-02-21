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桃園檢調搜索市議會 藍營2原民議員被約談
國民黨桃園市議員簡志偉、陳瑛被人檢舉利用議員建議款發包工程再收取廠商回扣，今天被桃園檢調搜索約談，全案朝違反貪汙治罪條例偵辦中；對於檢調行動，桃園市議會國民黨團總召徐玉樹表示錯愕，但強調相信簡、陳2人清白，指司法會還他們一個公道。
據了解，桃園市議員每人每年約有1千萬元建議款，可用於道路鋪設、環境切節感善和教育設備更新等公共工程，經費由桃園市政府編列，動支須經市府核備。調查人員初步掌握簡簡志偉與陳瑛利用學校廣播設備更新機會，設定特殊規格確保特定業者得標，然後收取2、3成不等回扣，因此今天前往議會搜索，不排除有校長知情涉案。
桃園檢調今天一早到桃園市議會搜索簡、陳2人辦公室，由於正值休會期間，事前未通知議會，而議會23日將舉行臨時會，由市府進行重大建設專案報告，調查行動暫不影響臨時會。
對於檢調行動，桃園市議會表示全力配合偵辦。國民黨團總召徐玉樹則說，簡、陳2人都是資深議員，熟悉議員職責與分際，過去相關經費也都用在地方民眾身上，都是很優秀的議員，相信他們的清白，也相信司法會還他們一個公道。
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