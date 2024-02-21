桃園檢調搜索市議會 藍營2原民議員被約談

桃園市議會23日將進行臨時會，今桃園檢調趕在開議之前搜索國民黨員原住民市議員簡志偉與陳瑛的辦公室，帶回相關資料並通知2人到案（示意圖）。本報資料照片

國民黨桃園市議員簡志偉、陳瑛被人檢舉利用議員建議款發包工程再收取廠商回扣，今天被桃園檢調搜索約談，全案朝違反貪汙治罪條例偵辦中；對於檢調行動，桃園市議會國民黨團總召徐玉樹表示錯愕，但強調相信簡、陳2人清白，指司法會還他們一個公道。

據了解，桃園市議員每人每年約有1千萬元建議款，可用於道路鋪設、環境切節感善和教育設備更新等公共工程，經費由桃園市政府編列，動支須經市府核備。調查人員初步掌握簡簡志偉與陳瑛利用學校廣播設備更新機會，設定特殊規格確保特定業者得標，然後收取2、3成不等回扣，因此今天前往議會搜索，不排除有校長知情涉案。

桃園檢調今天一早到桃園市議會搜索簡、陳2人辦公室，由於正值休會期間，事前未通知議會，而議會23日將舉行臨時會，由市府進行重大建設專案報告，調查行動暫不影響臨時會。

對於檢調行動，桃園市議會表示全力配合偵辦。國民黨團總召徐玉樹則說，簡、陳2人都是資深議員，熟悉議員職責與分際，過去相關經費也都用在地方民眾身上，都是很優秀的議員，相信他們的清白，也相信司法會還他們一個公道。