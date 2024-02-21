改判徐千晴賠鄭運鵬15萬 高院理由出爐：連簡單查證都不做

民進黨前立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府前發言人徐千晴在臉書指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙集團」讓人卻步，鄭提告求償60萬元，並要求徐女在臉書刊登判決要旨，一審判徐女免賠。但台灣高等法院認定鄭並未徵人，徐女連基本的查證都不做，改判她賠償鄭15萬精神慰撫金，但不用刊判決要旨。

高院認為徐千晴在粉絲專頁的文字是以「鄭運鵬的徵才廣告，未透露聯絡人、電話、地址、員工人數」等事項的「事實陳述」為基礎，進而為「猶如詐騙集團讓人卻步」的「意見表達」，自應考慮事實的真偽。然而截圖已顯示「工作機會（0）」等文字，一望即知並無工作機會，亦即鄭運鵬並沒有要徵才。

高院指出，在104人力銀行網站查詢「工作機會」欄位，隨即出現「暫無工作機會，可先儲存公司訂閱新工作」等文字；這種查證方式甚為簡易，所需時間甚低，甚至無須支出任何費用，一般人都可以輕易做到，徐千晴自己應該先查證。因此，徐女的貼文既與證據資料不符，又未能證明已盡合理查證，則她說「猶如詐騙集團讓人卻步」的評論就不屬於合理評論，已侵害鄭的名譽權，致鄭精神痛苦。

本案源於民眾黨主席柯文哲稱低薪是教育出問題，之後鄭運鵬在臉書貼出民眾黨以基本工資2萬6400元徵黨工，酸「驗證柯文哲香蕉只能請猴子的理論」，民眾黨前發言人徐千晴也在臉書上反擊。

徐千晴截圖人力銀行徵才頁面，發文指「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」；鄭運鵬事後稱辦公室沒有徵才，認為徐千晴沒有查證，提民事訴訟，要求徐千晴賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。

徐千晴在一審時表示，自己看的徵才廣告沒有透露聯絡人、電話和員工，她是評論可受公評之事，言論對事不對人，無需浪費司法資源。

鄭運鵬委任律師主張徐千晴貼文的截圖顯示「工作機會」為0，明知鄭運鵬辦公室沒有徵才，卻未合理查證，指鄭像「詐騙集團」等不實言論，已造成鄭的負面評價，侵害鄭的名譽權。徐女發文後，鄭馬上告知沒有徵才一事，但徐女至今仍不願意刪除文章。

台北地方法院認為徐千晴「猶如詐騙集團讓人卻步」等話語並非陳述鄭運鵬就是詐騙集團，而是對頁面未提供聯絡方式等資訊事實發表個人意見，判鄭敗訴，但判決今遭高院民事庭廢棄。

高院審酌雙方身分、地位、經濟狀況，及徐千晴未經合理查證即發表文字的謙害手段、損害程度，認為她應賠償鄭運鵬15萬元，至於鄭請求徐女刊登聲明啟事部分，因判決書會公布於司法院網站，任何人都可以瀏覽或引用轉貼，有回復名譽效果，因此不再命徐女刊登聲明啟事。

本件鄭運鵬可以上訴，徐千晴不得上訴。