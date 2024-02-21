高雄市議員黃天煌樁腳涉賄 雄檢提當選無效一二審吞敗

高雄國民黨籍市議員黃天煌的陳姓樁腳，被控在大選前宴請選民大吃海鮮宴，雄檢認為涉及賄選，將陳男起訴，並向法院提起當選無效；高雄地院認為，無證據證明黃天煌入涉賄，判黃當選有效，檢方不服上訴，高雄高分院採認一審見解，判檢方敗訴，黃當選議員確定。

檢方指出，黃天煌為四連霸市議員，前年大選競選總部成立當天，陳姓樁腳夫婦和女兒一家三口，先是包下一輛遊覽車，載30多位支持者出席總部成立大會，活動結束後，30餘人隨車前往東港海鮮餐廳，享用每桌要價5000元的海鮮大餐，結束後全車載返返高雄。

檢調獲報後，經傳喚陳男及10多位與會的里民到案，認為陳男在車上叮囑選民支持黃天煌連任，已涉及賄選，但陳男等人僅坦承包車宴請選民享用海鮮大餐，卻否認有說出要選民支持特定候選人的言論。

針對陳男涉賄部分，檢方依違反選罷法起訴，案件仍在高雄地院審理中，市議員選舉結果出爐後，黃天煌順利連任成功，雄檢再向法院提出當選無效之訴。

高雄地院審理後，法官認為，沒有證據足以證明黃天煌涉入陳姓樁腳等人支付車輛租金及餐費等事宜，也不能將陳姓樁腳3人不法行為擴張視為黃天煌不法行為，於是駁回雄檢之訴。

檢方不服上訴，高雄高分院今上午宣判，採認一審見解，駁回檢方上訴，黃天煌當選有效確定。