徐千晴酸鄭運鵬徵才「猶如詐騙集團」 逆轉敗訴須賠15萬元

民進黨前立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴在臉書指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙集團」讓人卻步，提告求償60萬元，並要求徐女在臉書刊登判決要旨，台北地方法院判徐女免賠。鄭上訴，台灣高等法院今改判徐女賠償15萬元。圖／聯合報系資料照

民進黨前立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府前發言人徐千晴在臉書指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙集團」讓人卻步，鄭提告求償60萬元，並要求徐女在臉書刊登判決要旨，台北地方法院判徐女免賠。鄭上訴，台灣高等法院今改判徐女賠償15萬元。

民眾黨主席柯文哲曾稱低薪是教育出問題，之後鄭運鵬在臉書PO出民眾黨以基本工資2萬6400元徵黨工，酸「驗證柯文哲香蕉只能請猴子的理論」，隨後民眾黨前發言人徐千晴也在臉書上反擊。

徐千晴截圖人力銀行徵才頁面，發文指「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」；鄭運鵬事後稱辦公室沒有徵才，認為徐千晴沒有查證，提民事訴訟，要求徐千晴賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。

徐千晴在一審時表示，自己看的徵才廣告沒有透露聯絡人、電話和員工，她是評論可受公評之事，言論對事不對人，無需浪費司法資源。她曾說，大學時曾上網買書卻被詐騙集團騙走3萬元，對於詐騙她有點情緒在，日後也特別注意相關事情，且她臉書因本案被洗版超過3千則，覺得自己才是「名譽受損的那一方」。

鄭運鵬委任律師主張徐千晴貼文的截圖顯示「工作機會」為0，明知鄭運鵬辦公室沒有徵才，卻未合理查證，指鄭像「詐騙集團」等不實言論，已造成鄭的負面評價，侵害鄭的名譽權。徐女發文後，鄭馬上告知沒有徵才一事，但徐女至今仍不願意刪除文章。

律師表示，鄭運鵬在意的是徐千晴是惡意為之，且徐女也須查證，只需打一通電話即可知道鄭沒有徵才，但對方卻不做，故意在臉書貼文。

北院認為徐千晴「猶如詐騙集團讓人卻步」等話語並非陳述鄭運鵬就是詐騙集團，而是對頁面未提供聯絡方式等資訊事實發表個人意見，鄭是自願進入公眾領域的公眾人物，個人名譽相對於徐女的言論自由應退讓，就算鄭情感上不悅，也不是名譽權保障範圍，判鄭敗訴。

鄭運鵬上訴，高院今廢棄一審判決，改判徐千晴賠15萬元。