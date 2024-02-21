高雄男擋老婆上班告她關房門害受傷 二審判決逆轉

高雄黃姓女子與蔡姓男子為夫妻，但前年常有口角並多次家暴通報，兩人已同居分房，前年某天下午，黃女急欲出門上班時，蔡男卻將手腳擋在臥室房門，黃雖搥打咬傷蔡男左手臂，告知欲關門，蔡仍執意阻擋因而受傷。蔡事後對黃提告傷害，簡易庭判蔡男勝訴，黃不服上訴，二審合議庭改判無罪。

判決指出，黃女不服橋頭地院簡易庭判決，並指稱她並無意傷害蔡男，只因當時正更衣預備出門上班，但蔡男執意阻擋她關上房門，有意侵害她隱私權，故對蔡的行為是為維護隱私權所為的正當防衛手段。

據蔡男指出，當下他正與黃女溝通感情問題，黃女卻不理會，要他離開；第二次蔡男見黃女要離開房間時，蔡將腳在門框下，黃女就把門關起來，因此夾到腳，而蔡認為黃女不溝通又一直夾傷他的腳，一氣之下，就將手也擋在門框。

黃女供稱，案發當時正準備上班，但蔡男先是進她房間，讓她無法獨自換衣服，之後，她欲鎖上房門，蔡男執意用手腳擋門，才會夾到他手、腳；而黃女咬傷蔡男，發生在蔡用手擋門時。

經查案發時錄音檔，黃女確有對蔡男說「請你離我遠一點」等語，在關閉房門前，也曾告誡蔡男「腳放開」。

另，「隱私權」雖非憲法明文列舉權利，但隱私權仍為不可或缺之基本權利，受憲法第22條所保障，縱使在親密關係、家庭成員關係等往來密切之社群中，組成該等關係社群之個人彼此間，仍有主張隱私權之空間，自屬當然。

法院參酌錄音檔案，兩人爆發口角衝突時，黃女多次明確表明要將其房間上鎖，不願蔡男任意進出房間，蔡男應知黃女臥室為私密隱私空間，卻反問黃女「為什麼要關起來」，還說「妳出門啊？我妨害妳的自由了嗎」等語。

合議庭審酌，黃女對蔡男侵害隱私權，採行防衛手段，為有效防止自身空間隱私權益遭蔡男侵擾、窺探，此與正當防衛要件相合，黃女主張得援引正當防衛之阻卻違法事由，阻卻其行為之違法性，應屬有據。

合議庭認定，黃女本案傷害犯行既得援用正當防衛以阻卻不法，依刑法第23條前段規定，其行為即屬不罰，自無由對被告以刑法第277條第1項之傷害罪嫌相繩，因此，撤銷簡易庭判決，改判無罪。