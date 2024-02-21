澳洲交換生誤食女密友泡製老鼠藥中毒 北檢偵辦中

24歲澳洲交換生肖雷（Alex Shorey），去年4月初因食入老鼠藥中毒，經治療後病情好轉後離台。警方日前已依涉嫌重傷害移送涉案的女密友，台北地檢署已收到移送報告書，全案仍在偵辦中。

去年4月間，淡江大學澳洲交換學生肖雷，因不明原因食入老鼠藥「超級華法林」（superwarfarin）中毒送醫救治，性命一度垂危。

北檢發現，45歲的台籍女密友稱，肖雷與她激烈爭吵，她稱氣憤之餘將老鼠藥泡入飲料，有意喝下尋短，不料雙方冷靜後，肖雷誤喝導致中毒。

北檢去年赴肖雷的女密友住處搜索，查扣30毫升的液體老鼠藥瓶，藥瓶已使用完畢，內無老鼠藥劑，送交刑事局鑑識。檢察官以他字案被告訊問女密友後限制出境。

據了解，女密友聲稱，因年初丈夫過世，購買數瓶老鼠藥，一瓶自己已經喝掉，另外數瓶下在飲料中，她說飲料原是自己輕生用，但肖雷以為飲料是給他的，誤飲後導致中毒。

據指出，肖雷中毒後，女密友不敢承認有老鼠藥的事，4月時有去醫院照顧肖雷，與肖雷父母輪班到醫院照顧，不久肖雷父母在女密友家中發現老鼠藥，告知檢方此事。

檢方查出，肖雷在3月15日身體不適進入醫院診治，當天出院後，隔天又因身體不適送醫診治，當時醫院已經察覺肖雷是老鼠藥中毒；去年4月11日，肖雷再度送醫急診，因對解毒藥過敏，同月18日命危送加護病房。

肖雷離開台前，不願對女密友提告，由北檢主動分案。日前警方以依重傷害罪嫌移送涉案女密友，北檢已收到移送報告書，全案仍在偵辦中。

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