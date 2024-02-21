快訊

海巡署認了！高速追逐陸船5分鐘「船身多次接觸」 解釋未錄影原因

國小兄妹從5:50上課到深夜 精神醫：不適性恐致精神疾患

建案最夯「菜市場名」揭曉！第1名近10年310個社區使用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲交換生誤食女密友泡製老鼠藥中毒 北檢偵辦中

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

24歲澳洲交換生肖雷（Alex Shorey），去年4月初因食入老鼠藥中毒，經治療後病情好轉後離台。警方日前已依涉嫌重傷害移送涉案的女密友，台北地檢署已收到移送報告書，全案仍在偵辦中。

去年4月間，淡江大學澳洲交換學生肖雷，因不明原因食入老鼠藥「超級華法林」（superwarfarin）中毒送醫救治，性命一度垂危。

北檢發現，45歲的台籍女密友稱，肖雷與她激烈爭吵，她稱氣憤之餘將老鼠藥泡入飲料，有意喝下尋短，不料雙方冷靜後，肖雷誤喝導致中毒。

北檢去年赴肖雷的女密友住處搜索，查扣30毫升的液體老鼠藥瓶，藥瓶已使用完畢，內無老鼠藥劑，送交刑事局鑑識。檢察官以他字案被告訊問女密友後限制出境。

據了解，女密友聲稱，因年初丈夫過世，購買數瓶老鼠藥，一瓶自己已經喝掉，另外數瓶下在飲料中，她說飲料原是自己輕生用，但肖雷以為飲料是給他的，誤飲後導致中毒。

據指出，肖雷中毒後，女密友不敢承認有老鼠藥的事，4月時有去醫院照顧肖雷，與肖雷父母輪班到醫院照顧，不久肖雷父母在女密友家中發現老鼠藥，告知檢方此事。

檢方查出，肖雷在3月15日身體不適進入醫院診治，當天出院後，隔天又因身體不適送醫診治，當時醫院已經察覺肖雷是老鼠藥中毒；去年4月11日，肖雷再度送醫急診，因對解毒藥過敏，同月18日命危送加護病房。

肖雷離開台前，不願對女密友提告，由北檢主動分案。日前警方以依重傷害罪嫌移送涉案女密友，北檢已收到移送報告書，全案仍在偵辦中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

中毒 交換學生 傷害罪 老鼠藥

延伸閱讀

澳洲交換生老鼠藥中毒一度命危 警依重傷害罪移送女友人

獨居翁熱水器裝廚房陷一氧化碳中毒風險 桃消助換新

檢方出手了！年代旅遊丟包旅客爭議 北檢分案查是否詐欺

NONO涉性侵處分不起訴 高檢署發回2案續查

相關新聞

重度糖尿病患關進基隆看守所2天死亡 母求國賠勝訴獲270萬

基隆市罹患糖尿病的李姓男子，被送進基隆看守所收容2天送醫不治。李母指控所方未依規定照護，又拒收她送去的藥物，請求國家賠償...

徐千晴酸鄭運鵬徵才「猶如詐騙集團」 逆轉敗訴須賠15萬元

民進黨前立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴在臉書指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐...

追討拉法葉案巨額孳息 最高法院再裁准沒收4.29億美元確定

拉法葉購艦弊案喧騰一時，前特偵組聲請沒收已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得，最高法院3年已裁准沒收本金4億8719萬美元...

澳洲交換生誤食女密友泡製老鼠藥中毒 北檢偵辦中

24歲澳洲交換生肖雷（Alex Shorey），去年4月初因食入老鼠藥中毒，經治療後病情好轉後離台。警方日前已依涉嫌重傷...

高雄市議員黃天煌樁腳涉賄 雄檢提當選無效一二審吞敗

高雄國民黨籍市議員黃天煌的陳姓樁腳，被控在大選前宴請選民大吃海鮮宴，雄檢認為涉及賄選，將陳男起訴，並向法院提起當選無效；...

高雄男擋老婆上班告她關房門害受傷 二審判決逆轉

高雄黃姓女子與蔡姓男子為夫妻，但前年常有口角並多次家暴通報，兩人已同居分房，前年某天下午，黃女急欲出門上班時，蔡男卻將手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。