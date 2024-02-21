北市議員楊植斗遭控欠薪、惡意解雇 賠21萬換和解全案落幕

台北市議員楊植斗。圖／聯合報系資料照片

台北市議員楊植斗被前辦公室法案主任黃亭翰指控積欠薪資、惡意資遣，黃提確認僱傭關係存在訴訟，並要求楊給付41萬餘元，雙方經台北地方法院移付調解成立，楊須給付21萬元，而黃確定撤告。

黃亭翰去年出面指控楊植斗原先談好月薪4萬元，聘雇期限一年，但正式就職後，每個的薪水短少，只拿到3萬2000元，詢問薪水能否補發，楊總以自己初任議員經濟困難等理由拒絕提供。

黃亭翰指出，楊交代工作，他都是盡速回應，工作上也很認真，卻換來一封冰冷的資遣通知，他不能接受惡質違法資遣；黃向法院提確認僱傭關係之訴，並要求楊植斗給付積欠薪資、獎金和精神慰撫金共41萬餘元。

台北地院移付調解後，確定雙方成立和解，且雙方僱傭關係於去年8月10日合意終止，楊植斗得在今年3月29日前給付黃亭翰21萬元。

雙方也同意拋棄一切權利義務，不得再行請求、提出任何民刑事訴訟或行政檢舉等，也不能損害對方名譽，若有違反得再給付對方30萬元懲罰性違約金。