快訊

「華航林依晨」再婚了！真愛為她離開深耕7年東京 交往4週年紀念日成夫妻

深坑科技廠大火惡臭擴散雙北 侯友宜急前往視察「事情還沒解決」

劍橋博士捨台積電高薪跳槽成大 嘆助理教授6年條款不友善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市議員楊植斗遭控欠薪、惡意解雇 賠21萬換和解全案落幕

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市議員楊植斗。圖／聯合報系資料照片
台北市議員楊植斗。圖／聯合報系資料照片

北市議員楊植斗被前辦公室法案主任黃亭翰指控積欠薪資、惡意資遣，黃提確認僱傭關係存在訴訟，並要求楊給付41萬餘元，雙方經台北地方法院移付調解成立，楊須給付21萬元，而黃確定撤告。

黃亭翰去年出面指控楊植斗原先談好月薪4萬元，聘雇期限一年，但正式就職後，每個的薪水短少，只拿到3萬2000元，詢問薪水能否補發，楊總以自己初任議員經濟困難等理由拒絕提供。

黃亭翰指出，楊交代工作，他都是盡速回應，工作上也很認真，卻換來一封冰冷的資遣通知，他不能接受惡質違法資遣；黃向法院提確認僱傭關係之訴，並要求楊植斗給付積欠薪資、獎金和精神慰撫金共41萬餘元。

台北地院移付調解後，確定雙方成立和解，且雙方僱傭關係於去年8月10日合意終止，楊植斗得在今年3月29日前給付黃亭翰21萬元。

雙方也同意拋棄一切權利義務，不得再行請求、提出任何民刑事訴訟或行政檢舉等，也不能損害對方名譽，若有違反得再給付對方30萬元懲罰性違約金。

楊植斗前辦公室法案主任黃亭翰。圖／聯合報系資料照片
楊植斗前辦公室法案主任黃亭翰。圖／聯合報系資料照片

北市 楊植斗 薪資 議員 資遣

延伸閱讀

蝦味先也在列…3縣市通知檢出致癌蘇丹紅辣椒粉 北市府要求下架回收

5.8萬長者有福了！北市擬加碼重陽敬老金 最快明年上路

海地總統遇刺案新進展！倖存第一夫人遭控共謀殺人

遭控小三破壞婚姻！林千又回擊「不被愛的才是第三者」怒澄清

相關新聞

北市議員楊植斗遭控欠薪、惡意解雇 賠21萬換和解全案落幕

台北市議員楊植斗被前辦公室法案主任黃亭翰指控積欠薪資、惡意資遣，黃提確認僱傭關係存在訴訟，並要求楊給付41萬餘元，雙方經...

三星鄉長李志鏞涉藉勢藉端勒索業者 不起訴確定

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉把標案給特定業者得標並收賄，被宜檢依貪污罪起訴；另犯藉勢藉端勒索財物罪，罪嫌不足不起訴，宜檢依職權...

找槍手助考生作弊捧到國營事業鐵飯碗 首腦和解二審換輕判

黃耀進為首的國考舞弊集團，幫22名考生考上中油台電等6大國營企業，不法獲利高達上千萬元，黃被依詐欺罪判刑3年6月，他不服...

重度糖尿病患關進基隆看守所2天死亡 母求國賠勝訴獲270萬

基隆市罹患糖尿病的李姓男子，被送進基隆看守所收容2天送醫不治。李母指控所方未依規定照護，又拒收她送去的藥物，請求國家賠償...

開車追撞腳踏車騎士太害怕 他託人通報救護自己跑了…下場慘

越南籍阮姓男子去年6月8日晚間開車，搭載兩名友人沿台南關廟區中山路段由西往東行駛，未注意車前狀況，追撞同向在路肩騎乘腳踏...

新兵入伍7天打中士副班長 遭連長當場壓制送辦

吳姓二兵去年8月入伍，才開始展開4個月軍旅生涯不過第7天，因故對陳姓中士副班長不爽，當天中午12點在餐廳時，吳男被副班長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。