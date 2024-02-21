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三星鄉長李志鏞涉藉勢藉端勒索業者 不起訴確定

中央社／ 台北21日電

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉把標案給特定業者得標並收賄，被宜檢依貪污罪起訴；另犯藉勢藉端勒索財物罪，罪嫌不足不起訴，宜檢依職權送高檢署再議，日前駁回，李志鏞不起訴確定。本報資料照／記者陳敬丰攝影
宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉把標案給特定業者得標並收賄，被宜檢依貪污罪起訴；另犯藉勢藉端勒索財物罪，罪嫌不足不起訴，宜檢依職權送高檢署再議，日前駁回，李志鏞不起訴確定。本報資料照／記者陳敬丰攝影

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉把標案給特定業者得標並收賄，被宜檢依貪污罪起訴；另犯藉勢藉端勒索財物罪，罪嫌不足不起訴，宜檢依職權送高檢署再議，日前駁回，李志鏞不起訴確定。

宜蘭地檢署起訴指出，李志鏞於民國108年至109年間將2起採購案，內定給特定業者張姓男子，涉嫌洩漏採購案底價給張男，無償接受張男招待，待採購案完成驗收後，收受事先與張男期約的賄款，共計新台幣40萬元。

起訴表示，李志鏞涉嫌把其中一起標案的施工經費分拆成數起金額10萬元以下的小額採購案，藉此規避政府採購法，並把數起小額採購案內定張男承作，使張男不法獲利18萬餘元。

檢察官依貪污治罪條例公務員對於違背職務行為收受賄賂罪嫌等，起訴李志鏞，並向法院建請從重量刑。

此外，當時檢察官追查出李志鏞擔任宜蘭縣議員期間，涉嫌於97年間向飯店等業者暗示行賄，涉犯藉勢藉端勒索財物罪，罪嫌不足，因此不起訴李志鏞，並依職權送台灣高等檢察署再議。

高檢署認為，檢察官偵查完備，法律見解妥適，以再議無理由，依法駁回再議，李志鏞不起訴確定。

宜蘭 收賄 檢察官 貪污

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