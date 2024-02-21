新兵入伍7天打中士副班長 遭連長當場壓制送辦
吳姓二兵去年8月入伍，才開始展開4個月軍旅生涯不過第7天，因故對陳姓中士副班長不爽，當天中午12點在餐廳時，吳男被副班長糾正言行，詎料，他卻出手打了副班長一巴掌，力道之大，造成副班長失衡跌坐在地，顏面、身體受有多處挫傷，經在場陳姓連長當場將他壓制，桃園地檢署偵結，依觸犯陸海空軍刑法49條對長官施暴脅迫罪的第3項對上官施暴罪嫌將吳男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑，桃園地院正在調查中。
起訴指出，22歲吳姓男子隸屬於名為「虎躍部隊」的陸軍步兵109旅步兵2營步2連的軍事訓練役182梯二兵，服役期間為2023年8月16日起至同年12月6日止，案發當天為8月22日中午，在桃園市楊梅區太平里營區的陸軍步兵109旅步2營餐廳內，吳男因細故對上官即陳姓中士副班長心生不滿，竟失控動手。
事實指出，吳男基於對上官施強暴的犯意，徒手毆打副班長的右側臉頰，導致副班長因而失去重心跌坐在第，並導致副班長右側顏面部挫傷合併頭暈、右手腕挫傷、雙側臀部挫傷、右側上臂即肩部疼痛等傷害；後經在場的陳姓連長將吳男壓制推至牆角，回報監察官及保防官，案經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。
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