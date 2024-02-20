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澳洲交換生老鼠藥中毒一度命危 警依重傷害罪移送女友人
澳洲男大生蕭里疑接觸老鼠藥中毒，檢警去年約談蕭里台籍女友人後限制出境、出海。北市警方日前已依重傷害罪嫌移送女友人，北檢證實收到移送書，持續偵辦中。
全案起於，澳洲廣播公司（ABC）去年4月間報導，來自昆士蘭州的24歲大學男生蕭里（AlexShorey）在台灣期間疑似誤食老鼠藥。
台北地檢署獲悉後主動剪報分案，由毒品專組檢察官調查，經調取醫院病歷，並指揮台北市警察局刑事警察大隊、信義警分局調查，以證人身分訊問蕭里父親。
檢警去年5月間搜索蕭里台籍女友人住處，查扣相關證物，並以被告身分訊問女友人，訊後命限制出境、出海，並定期向北市刑大報到。檢警於女友人住處搜出老鼠藥，但女友人始終辯稱，老鼠藥是她泡給自己喝，蕭里誤食。
台北市刑大過濾扣案卷證，日前完成調查，依重傷害罪嫌將蕭里女友人移送北檢。北檢今天證實，已收到警方移送書，至於女友人是否涉嫌及使用老鼠藥的動機，尚待進一步釐清。
蕭里案發後一度在台住院治療，去年5月間經由家屬透過群眾募資平台募得醫療專機費用，順利返回澳洲。檢方持續透過司法互助，希望取得蕭里的說法，讓案情真相大白。
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