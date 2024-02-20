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88槍擊案判決出爐…王文宗涉藏人犯判6月 謝龍介：背後官商勾結

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南88槍擊案，台南地院今判決，策畫者洪政軍判10年、槍手孔祥志判8年，學甲慈濟宮董事長王文宗涉藏人犯判刑6月，得易科罰金。國民黨立委謝龍介說，之前民進黨不斷操作王文宗是主嫌，只是基於同鄉而資助犯嫌，可看出民進黨不追求真相，只會潑髒水轉移焦點。

民進黨台南市黨部執行長張孟暉說，依據南檢起訴書，王文宗夥同好友洪政軍策劃於2022年底對郭再欽的公司及謝財旺的服務處開槍，由洪政軍指揮執行，犯案後則由王文宗安排援助逃亡，事證確鑿，但台南地院僅判決6個月有期徒刑，得易科罰金，僅靠兩張槍枝照片就認為王文宗不是主謀似乎太過草率，期望司法能深入調查還原事實的真相。

台南88槍擊案發生在2022年11月10日，起因光電利益擺不平，因適逢市長選舉，引發藍綠論戰，治安問題重傷尋求連任的黃偉哲，選舉結果，黃偉哲雖小贏謝龍介4萬多票。政壇人士指出，88槍擊案威力十足，若投票延後，可能變天。

不過，隨著王文宗被查出涉案，檢方以王文宗是槍擊案指使者，並資助洪政軍、孔祥志提起公訴，綠營再猛攻，並延續到總統大選；謝龍介、國民黨前立委李全教都被說是王文宗最好朋友，謝龍介則反指當時的總統候選人賴清德才是王文忠的好朋友，因為賴拜訪王文宗的次數比他還要多。因此，此案怎麼判王文忠格外引起注目，結果是法官以王文宗藏匿人犯判刑6個月，得易科罰金，並非指使者。

謝龍介說，民進黨選前不斷政治操作王文宗是88槍擊案主嫌，一審判決認為王是基於同鄉之誼，在大陸資助洪政軍，因此僅判6個月，也由此可看出，民進黨不追求真相，只會潑髒水轉移焦點。謝說，88槍擊案背後有光電利益及官商勾結，目前還沒看到有被起訴的，呼籲檢調加把勁偵辦。

謝龍介表示，相信檢調單位偵辦台南市前經發局長程凱凌涉及貪瀆案件，可看出台南光電開發有嚴重官商勾結，自己對檢調未來偵辦寄予厚望。但也希望民進黨不要看到黑影就看槍，只想抹黑轉移官商勾結事實，民眾的眼睛是雪亮的。

台南88槍擊案，主嫌洪政軍（中）、槍手孔祥志（後），去年2月在大陸落網，由刑事局押解返台。圖／本報資料照片
台南88槍擊案，主嫌洪政軍（中）、槍手孔祥志（後），去年2月在大陸落網，由刑事局押解返台。圖／本報資料照片

台南 槍擊 民進黨 王文宗 謝龍介

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