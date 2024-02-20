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蕭美琴美國籍爭議未了！2人告副總統當選無效還聲請保全證據
副總統當選人蕭美琴被曾姓、莊姓市民質疑未放棄美國國籍，而不得登記為副總統候選人，2人提告請求台北高等行政法院判決蕭美琴當宣選無效，並聲請保全證據。北高行認為行政法院並無當選無效之訴的審判權，裁定移由台灣高等法院審理。
曾、莊提告主張，蕭美琴自傳表示母親是美國人，她出生即具有美國籍，而沒有中華民國國籍，2001年當選僑選立委，隔年放棄美國籍，並申請中華民國身分證取得台灣戶籍；蕭美琴是因歸化而取得中華民國國籍，不符總統副總統選舉罷免法規定的參選資格。
兩人指出，若蕭美琴不曾放棄美國國籍，則不得登記為副總統候選人，若蕭美琴確實有放棄美國籍，則應提出「Certificate of Loss of Nationality」來證明，兩人請求法院判決蕭美琴當選無效，並聲請保全蕭美琴取得中華民國身分證資料，來證明蕭美琴沒有參選副總統的身分。
北高行指出，依總統副總統選舉罷免法規定，提起當選無效之訴，應專屬於中央政府所在地的高等法院管轄，行政法院並無審判權，曾、莊向北高行提出當選無效之訴，有所違誤，故依職權將案件移由台灣高等法院審理。
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