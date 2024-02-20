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台中男海線狂撒鐵釘 多人爆胎引恐慌…下場恐坐牢8月
台中顏姓男子和家人吵架心情不好就拿整桶上千根鐵釘在台中沙鹿、清水及梧棲一帶海線亂撒，釀經過至少20輛汽機車遭刺破輪胎，一度引發當地人恐慌，顏落網也遭收押，法院審酌他危害用路安全，至今也沒和被害人和解，依妨害公眾往來安全罪判他8月，可上訴。
檢警調查，顏男和家人爭執心情不好，2023年11月1日、2日間，竟拿著大量鐵釘跑到沙鹿區松竹寺、九天玄女廟、沙鹿納骨堂，及周邊的民宅、羽球館、米糕店等路面狂撒，後來又移動到清水、梧棲等區，整個台中海線都被他撒鐵釘。
因當海線居民、用路人車輪不斷傳出遭鐵釘刺破，一度引起當地恐慌並在臉書社團上議論，警方調閱監視器鎖定身分，同月6日追到宜蘭縣逮捕他，並從顏的車內當場起獲大量鐵釘，每根長度介於2.039至2.649公分不等。
檢警也統計，顏男亂撒鐵釘至少釀經過的20名汽、機車車主受害，輪胎遭刺破維修費介於100元至8200元不等。
顏經移送後，台中地檢認為他涉犯妨害公眾往來安全罪，罪嫌重大，且考量本案造成民眾恐慌程度非輕，顏本身又居所不定，有逃匿之事實及動機，認定有逃亡之虞，有羈押的原因、必要，將他向法院聲請羈押獲准。
台中地院審酌，顏男一時情緒不佳，就四處亂撒鐵釘損害他人車輛輪胎，同時危害用路者安全，造成嚴重潛在威脅，考量他至今沒有和解等一切情狀，依妨害公眾往來安全罪判他有期徒刑8月。
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