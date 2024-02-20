費鴻泰兒被控發限動罵人 美容千金、星二代提告求償50萬

前立委費鴻泰三兒子費聿德，日前在IG發限時動態，截圖高中同學呂女照片，註記「BITE ME HOE 美容千金」等語，遭提告公然侮辱罪嫌，且民事求償50萬元。今費聿德出庭否認犯罪，HOE 是語助詞，心情煩躁才會發限動，不想和她有瓜葛就刪掉了。

費聿德2021年間在朋友間的群組，辱罵未在群組高中同學呂女「婊子、垃圾」，遭依妨害名譽3罪，判處拘役50天，可易科罰金。不料，費聿德再度挨告，呂女身分除了是美容千金，還是星二代，父母是資深影星夫妻呂耀華、顏鳳嬌，曾演出「星星知我心」，顏鳳嬌演出長大後的佩佩，紅極一時，夫妻最後棄影從商，轉換跑道從事美容業。

檢方起訴指出，2022年4月8日，費聿德以先前截圖的呂女照片，發限時動態，註記「BITE ME HOE 美容千金 PLEASE WAITFOR IT」，由於HOE發音近似WHORE（婊子之意 ）認為涉犯公然侮辱罪嫌。

費聿德辯稱，HOE對他來說是語助詞，不是婊子的意思，不知呂女為何這樣認為。辯護人稱，HOE 、WHORE是不同字，意思不同，費聿德所言不足夠成犯罪。

費聿德今出庭否認犯罪，做無罪答辯。他供稱，限時動態內容，非人生攻擊，非涉及妨害名譽，沒有侮辱呂女，當時因呂女動用媒體找記者發不實新聞，造成他的困擾，心情煩躁才會發限動，6小時候起床，不想再和她有任何瓜葛，就索性刪除了。

法官整理爭點，一「BITE ME HOE 美容千金 PLEASE WAITFOR IT」等文字，是否有貶損告訴人人格及社會評價；二，費有無公然侮辱犯意。