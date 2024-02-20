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曾找張鈞甯代言 潮牌衣「HOII」創辦人林少萍背信判刑2年半

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

防曬服飾潮牌「HOII」創辦人林少萍。圖／聯合報系資料照片
防曬服飾潮牌「HOII」創辦人林少萍。圖／聯合報系資料照片

防曬服飾潮牌「HOII」創辦人林少萍與服飾品牌「iROO」董事長劉本謙合夥開設茂晴公司，卻私賣自家服飾獲利，依背信罪嫌起訴，台北地方法院審理，雖林女否認犯罪，不過，合議庭判處林女有期徒刑2年6月。可上訴。

防曬服飾潮牌「HOII」在成衣市場有知名度，廠商曾找大陸演員范冰冰、台灣藝人張鈞甯代言。

林少萍經營的極光公司前註冊「HOII」商標，2016年與劉本謙欲合作開發新品牌的時尚服飾，2017年1月林女與劉本謙簽「合資經營協議書」成立茂晴公司，不過，雙方後來因故未成功開發出新品牌，但合作關係未結束。

檢方指控，茂晴於2017年2月分別與依洛、奧捷公司簽立勞務承攬契約書，將所設計的樣衣經林少萍的特別助理林雅萍交予林少萍選款後，再由茂晴委託生產製作，此時茂晴的負責人更換為林少萍。

林少萍明知茂晴的經營應以合資架構進行，且茂晴銷售由依洛設計掛有「HOII」品牌服飾是主要營運項目，就服飾銷售利潤應歸茂晴所有，卻自2018年5月2019年趁茂晴已將設計樣版轉由建躍公司生產之便，造成相關極光、奧捷、昱貿公司各取得不法利潤。

林少萍違背任務損害茂晴公司。經茂晴監察人提告，檢調2021年5月搜索林少萍等相關住處，將林女依背信罪起訴。

判決說，林少萍受委託處理營運事宜，明知茂晴主要業務是銷售「HOII」服飾，卻利用極光等公司的名義逕自採購、銷售服飾，犯背信罪。

判決指出，林少萍背信犯行造成茂晴受利益損失，極光等公司因而分得2078萬7089元，不過，林女迄未與茂晴和解或賠償，考量她的犯罪動機、目的等情狀，依法對林女判刑。

藝人張鈞甯出席防曬品牌「HOII」發表會。圖／聯合報系資料照片
藝人張鈞甯出席防曬品牌「HOII」發表會。圖／聯合報系資料照片

品牌 張鈞甯 極光

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