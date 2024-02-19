男不滿申請假釋未過趁外役監時搶車逃2天 落網判6年

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東監獄受刑人涂俊煒去年3月下旬因不滿申請假釋未通過，趁在檸檬園自主監外作業時，攻擊檸檬園員工並打傷對方，還搶走車鑰匙逃逸，途中發生自撞車禍，之後棄車逃竄，接續偷機車，逃兩天落網，屏東地院審理判涂犯強盜罪，處有期徒刑6年、攜帶凶器竊盜罪，處有期徒刑7月、竊盜罪、處有期徒刑5月，可上訴。

判決指出，涂男2018年1月26日入監執行，因申請假釋未經許可，竟藉由自主監外作業機會，為取得交通工具順利逃逸，去年3月27日下午3點，趁檸檬園僅巫姓員工在巡田水時，從後方勒住巫男頸部並徒手攻擊巫，雙方扭打衝突，強取巫的車鑰匙後開車脫逃。

判決指出，涂男開車逃竄，當天晚間9點25分，偷走路邊停汽車車牌2面，懸掛在逃竄汽車上，途中在楠梓區路口處自撞分隔島後，接續偷了兩台機車，之後將偷來機車托運到台中沙鹿，後來想要取回托運機車時，被警方逮捕落網。

判決指出，涂男落網後說詞不一，起初稱臨時起意，在準備程序時又改口辯稱是雙方發生口角及扭打，害怕遭監所處分而將車輛開走。經法官再三確認後，改坦承看到門口有停放車輛，知道巫男有車鑰匙，才強盜奪車。

合議庭認為，涂男在審理過程中佯以非預謀犯案或博取同情以求輕判，反覆誤導事實，且犯後態度不佳，未曾與被害人達成和解並賠償，判涂男犯強盜罪，處有期徒刑6年，攜帶兇器竊盜，處有期徒刑7月、竊盜罪處，處有期徒刑5月。全案可上訴。

涂男（穿迷彩褲著）逃亡兩天後在屏東火車站前一家機車託運行落網。圖／警方提供
涂男（穿迷彩褲著）逃亡兩天後在屏東火車站前一家機車託運行落網。圖／警方提供

強盜 竊盜 鑰匙

延伸閱讀

汽車貼「中打」裝警示燈出沒屏東 車商落網辯稱好玩

影／台中輕熟護理師砸660萬被詐 車手約萬和宮交易落網

彰化七旬弟怒兄先拜祖「搶福氣」持刀砍殺 逃亡3小時落網

洗錢不法所得2.66億元 陳致中遭判1年2月…獲准假釋理由曝光

相關新聞

強制猥褻鍾沛君案 檢方從重求刑：朱學恒無力回天還在鬧脾氣

名嘴朱學恒被控餐會酒後強吻台北市議員鍾沛君涉強制猥褻，朱否認犯罪，台北地院今天傳喚參與餐會的國民黨立委陳菁徽作證，全案辯...

作證掀強吻案高潮 藍委陳菁徽：鍾沛君懷疑朱學恒酒裡下藥

名嘴朱學恒被控餐會酒後強吻台北市議員鍾沛君涉強制猥褻案，台北地院今天傳喚參與餐會的國民黨立委陳菁徽作證。陳女稱，餐會結束...

保四出內賊！員警行竊上司五千元 下場曝光

警政署保四總隊林姓警員去年9月前後二次進入一名小隊長宿舍寢室內，偷走小隊長皮夾內共5千元現金被查獲，林員也因此被記過和辦...

陳幸妤被控醫療糾紛案 二審開庭未委任父親陳水扁辯護

牙醫師陳幸妤被周姓女子指控醫療糾紛案，一審陳幸妤委由父親前總統陳水扁打贏官司，陳幸妤免賠。周女上訴，今天下午台南高分院首...

飼主涉遺棄餓死貓狗 嘉市府依違反動保法移送法辦

嘉義市政府建設處日前在網路社群媒體發現，有名何姓女飼主疑遺棄餓死70多隻貓，直到她繳不出房租搬離才被房東發現，建設處昨天...

朱學恒有沒有強吻鍾沛君？「最後一名」證人藍委陳菁徽出庭

名嘴朱學恒被控餐會酒後強吻台北市議員鍾沛君涉強制猥褻案，朱否認犯罪，台北地院合議庭今天傳喚參與餐會的國民黨立委陳菁徽出庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。