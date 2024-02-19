男不滿申請假釋未過趁外役監時搶車逃2天 落網判6年

屏東監獄受刑人涂俊煒去年3月下旬因不滿申請假釋未通過，趁在檸檬園自主監外作業時，攻擊檸檬園員工並打傷對方，還搶走車鑰匙逃逸，途中發生自撞車禍，之後棄車逃竄，接續偷機車，逃兩天落網，屏東地院審理判涂犯強盜罪，處有期徒刑6年、攜帶凶器竊盜罪，處有期徒刑7月、竊盜罪、處有期徒刑5月，可上訴。

判決指出，涂男2018年1月26日入監執行，因申請假釋未經許可，竟藉由自主監外作業機會，為取得交通工具順利逃逸，去年3月27日下午3點，趁檸檬園僅巫姓員工在巡田水時，從後方勒住巫男頸部並徒手攻擊巫，雙方扭打衝突，強取巫的車鑰匙後開車脫逃。

判決指出，涂男開車逃竄，當天晚間9點25分，偷走路邊停汽車車牌2面，懸掛在逃竄汽車上，途中在楠梓區路口處自撞分隔島後，接續偷了兩台機車，之後將偷來機車托運到台中沙鹿，後來想要取回托運機車時，被警方逮捕落網。

判決指出，涂男落網後說詞不一，起初稱臨時起意，在準備程序時又改口辯稱是雙方發生口角及扭打，害怕遭監所處分而將車輛開走。經法官再三確認後，改坦承看到門口有停放車輛，知道巫男有車鑰匙，才強盜奪車。