國道出現冒牌拖吊車 高公局裁罰送辦

國道1、3號桃竹苗段去年10月起，出現1輛車號開頭「KEQ」、未向高公局合法領證就掛上特約字樣的拖吊車，合法業者多次檢舉未果，民眾恐難辨識，遇漫天喊價或不法難保權益；高公局昨證實，該車非特約拖救車，除行政裁罰，再依行使、偽造特種文書罪嫌函送法辦。

有拖吊業者投訴，「KEQ」拖吊車人、車都沒有向高公局合法領證，就掛高公局特約字樣在國道執行拖吊作業，違規遭紀錄檢舉有4次，包括去年10月5日、21日、11月2日及今年1月27日。

另有拖吊業者說，合法領證業者受高公局各種嚴格規範，沒領執照的業者反而不受任何管束，還涉嫌逃漏稅，無異制度不公、鼓勵業者違法，今年1月27日違規，高公局卻對檢舉沒有任何作為。

高公局回應，該車及其所屬拖救公司非高公局許可，依規定不得於車身標示「高速公路特約拖救車」及「編號」等特許字樣，亦不得於高速公路範圍執行拖救業務，高公局已通知監理單位召回檢驗且清除相關標示；因疑有涉嫌偽造、行使特種文書罪，將依相關違規事實函送新竹地檢署偵辦。

至於民眾如何分辨？高公局特約拖救車車身黃色，並以黑色標示「高速公路局特約拖救車」字樣，前擋風玻璃貼有識別證，拖救人員均穿著所屬公司制服並佩戴拖救服務工作證，若有疑慮，可上高公局網站確認承辦廠商及拖救車號、編號。